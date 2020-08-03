В Израиле нашли место легендарной битвы между Ричардом Львиное Сердце и Саладином

Израильский археолог Рафаэль Льюис определил поле битвы при Арсуфе, которая состоялась в 1191 году, во время Третьего крестового похода.
Долгое время считалось, что битва между мусульманами-айюбидами и западноевропейскими христианами произошла возле древнего поселения Аполлония, также известного как Арсуф. Останки этого города сегодня находятся на израильском побережье к северу от Тель-Авива. Однако точное место битвы оставалось неизвестным, несмотря на ее огромное историческое значение.
Автор исследования сосредоточил свое внимание на первоисточниках того периода, таких как средневековые карты. Он знал, что Ричард Львиное Сердце и его армия западноевропейских рыцарей и солдат продвигались с боями вниз по побережью от Акры. Он также изучил древнюю сеть дорог, которые сильно отличаются от современных.
Различные данные и источники привели Льюиса к мысли, что битва произошла между современным городом Герцлия и Арсуфом. Ученый осмотрел предполагаемый участок битвы с помощью металлоискателя и обнаружил наконечники стрел и другие металлические предметы той эпохи. Среди найденных артефактов также оказалась часть подковы, которая использовалась в Западной Европе в период крестоносцев. Из исторических источников известно, что этот участок во времена битвы был покрыт лесом.
Битва при Арсуфе была самым значимым военным противостоянием Третьего крестового похода. В этом походе приняли участие четверо самых могущественных европейских монархов — германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август, австрийский герцог Леопольд V и английский король Ричард I Львиное Сердце. Их целью было освобождение Иерусалима, захваченного Саладином в 1187 году.
Изначально планировавшие действовать вместе, монархи в итоге разъединились, преследуя собственные цели. Ричард на пути к важному порту Яффа подвергался наскокам войск Саладина, который в итоге решил дать генеральную битву, но потерпел поражение. Однако военачальнику, настоящее имя которого — Юсуф ибн Айюб, удалось сохранить Иерусалим и вынудить Ричарда запросить перемирия.
Английский король в итоге покинул Палестину, узнав о предательстве на родине собственного брата Иоанна, который вошел в сговор с Филиппом II. Саладин скончался спустя два года после битвы при Арсуфе во время приготовлений к походу на Багдад, чтобы восстановить прежний арабский халифат. Многие исторические источники сообщают, что Ричард и Саладин испытывали взаимное уважение друг к другу и высказывались друг о друге в восторженных тонах.
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