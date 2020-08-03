В Израиле нашли место легендарной битвы между Ричардом Львиное Сердце и Саладином

Израильский археолог Рафаэль Льюис определил поле битвы при Арсуфе, которая состоялась в 1191 году, во время Третьего крестового похода.

Долгое время считалось, что битва между мусульманами-айюбидами и западноевропейскими христианами произошла возле древнего поселения Аполлония, также известного как Арсуф. Останки этого города сегодня находятся на израильском побережье к северу от Тель-Авива. Однако точное место битвы оставалось неизвестным, несмотря на ее огромное историческое значение.