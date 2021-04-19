В Израиле нашли письмена первого алфавита

Группа исследователей из Австрийской академии наук, Австрийского археологического института и Института археологии Еврейского университета Иерусалима определила надпись на черепке глиняной посуды как самую старую запись, когда-либо найденную в Израиле. Письмена были обнаружены в 2018 году на археологическом памятнике Лахиш.

Тогда группа археологов, работавших на месте раскопок в Лахише, нашла черепок глиняной посуды с некоторыми письменами на нем, но только недавно было проведено исследование текста на черепке.

Предыдущие исследования показали, что осколок датируется XV веком до нашей эры. В это время, место, где он был обнаружен, было частью ханаанского центра, который, в свою очередь, был частью города под названием Лахиш.