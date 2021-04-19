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История

В Израиле нашли письмена первого алфавита

National Geographic Россия
19 апреля 2021
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Они датируются XV веком до нашей эры.

Группа исследователей из Австрийской академии наук, Австрийского археологического института и Института археологии Еврейского университета Иерусалима определила надпись на черепке глиняной посуды как самую старую запись, когда-либо найденную в Израиле. Письмена были обнаружены в 2018 году на археологическом памятнике Лахиш.

Тогда группа археологов, работавших на месте раскопок в Лахише, нашла черепок глиняной посуды с некоторыми письменами на нем, но только недавно было проведено исследование текста на черепке.

Предыдущие исследования показали, что осколок датируется XV веком до нашей эры. В это время, место, где он был обнаружен, было частью ханаанского центра, который, в свою очередь, был частью города под названием Лахиш. 

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Felix Höflmayer Карта с указанием города Лахиш

Лахиш находился в 50 километрах к югу от современного Тель-Авива. Согласно Библии, город был разрушен Иисусом Навином, а затем снова отстроен при царе Соломоне. Окончательно он был разрушен в 586 году до н. э. во время похода Навуходоносора на Иудейское царство.

Открытие считается важным, поскольку оно помогает заполнить пробел между ранними свидетельствами письменности и развитием семитских алфавитов в этом районе. Предыдущие исследования показали, что ранние алфавиты существовали в этом районе еще в XIX веке до нашей эры, но до XII или XII веков о них не упоминается в исторических записях. Этот новый шрифт представляет собой недостающее звено между ними.

«Обнаруженные в Лахише письмена – это самый ранний известный пример использования раннего алфавита в южном Леванте», – авторы исследования.

Исследователи сумели расшифровать некоторые надписи на осколке. Одно из слов, по их мнению, можно прочитать как «эвед», что на иврите означает «раб». Другой фрагмент может относиться к слову, обозначающему «мед» или «нектар».

Ранее принято было считать, что алфавит получил распространение на территории Средиземноморья в XIV-XIII веках до н.э., когда там начали господствовать египтяне. Новое открытие подразумевает, что алфавит, возникший в Леванте, пришел не из Египта и развивался самостоятельно. 

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