В Израиле нашли письмена первого алфавита

Группа исследователей из Австрийской академии наук, Австрийского археологического института и Института археологии Еврейского университета Иерусалима определила надпись на черепке глиняной посуды как самую старую запись, когда-либо найденную в Израиле. Письмена были обнаружены в 2018 году на археологическом памятнике Лахиш.
Тогда группа археологов, работавших на месте раскопок в Лахише, нашла черепок глиняной посуды с некоторыми письменами на нем, но только недавно было проведено исследование текста на черепке.
Предыдущие исследования показали, что осколок датируется XV веком до нашей эры. В это время, место, где он был обнаружен, было частью ханаанского центра, который, в свою очередь, был частью города под названием Лахиш.
Лахиш находился в 50 километрах к югу от современного Тель-Авива. Согласно Библии, город был разрушен Иисусом Навином, а затем снова отстроен при царе Соломоне. Окончательно он был разрушен в 586 году до н. э. во время похода Навуходоносора на Иудейское царство.
Открытие считается важным, поскольку оно помогает заполнить пробел между ранними свидетельствами письменности и развитием семитских алфавитов в этом районе. Предыдущие исследования показали, что ранние алфавиты существовали в этом районе еще в XIX веке до нашей эры, но до XII или XII веков о них не упоминается в исторических записях. Этот новый шрифт представляет собой недостающее звено между ними.
Исследователи сумели расшифровать некоторые надписи на осколке. Одно из слов, по их мнению, можно прочитать как «эвед», что на иврите означает «раб». Другой фрагмент может относиться к слову, обозначающему «мед» или «нектар».
Ранее принято было считать, что алфавит получил распространение на территории Средиземноморья в XIV-XIII веках до н.э., когда там начали господствовать египтяне. Новое открытие подразумевает, что алфавит, возникший в Леванте, пришел не из Египта и развивался самостоятельно.