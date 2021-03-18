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История

В Израиле нашли редкий амулет возрастом 2500 лет

National Geographic Россия
18 марта 2021
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По словам археологов из Управления древностей Израиля (IAA), недавно обнаруженная фигурка предназначалась для защиты детей или увеличения фертильности.

Амулет был найден 11-летним Цви Бен-Давидом из Беэр-Шевы во время семейной поездки в национальный парк Ха-Бсор в Западном Негеве. 

По словам археолога из IAA Орена Шмуэли, это чрезвычайно редкий артефакт. Ранее была найдена только одна подобная фигурка. 

Амулет имеет высоту около 7 см и ширину 6 см. Она изображает женщину с обнаженной грудью и с головным убором, покрывающим плечи. 

«Керамические фигурки женщин с обнаженной грудью известны в Израиле из разных периодов, включая эпоху Первого Храма. Они были обычным явлением в доме и повседневной жизни, как сегодня хамса, и, по-видимому, служили амулетами для защиты, удачи и процветания», — Орен Шмуэли и Дебби Бен Ами, археологи из IAA.

Ученые датируют предмет пятым-шестым веками до нашей эры. По словам исследователей, познания в медицине в то время были довольно рудиментарными, а младенческая смертность — очень высокой. Выживало только около трети рождающихся младенцев. Кроме того, не существовало практик лечения бесплодия, а о гигиене люди имели довольно смутное понятие.

«В отсутствие передовой медицины амулеты давали надежду и важный способ обратиться за помощью», — говорят археологи. 

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