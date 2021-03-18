В Израиле нашли редкий амулет возрастом 2500 лет

Амулет был найден 11-летним Цви Бен-Давидом из Беэр-Шевы во время семейной поездки в национальный парк Ха-Бсор в Западном Негеве.

По словам археолога из IAA Орена Шмуэли, это чрезвычайно редкий артефакт. Ранее была найдена только одна подобная фигурка.

Амулет имеет высоту около 7 см и ширину 6 см. Она изображает женщину с обнаженной грудью и с головным убором, покрывающим плечи.