В Израиле нашли редкий амулет возрастом 2500 лет

Амулет был найден 11-летним Цви Бен-Давидом из Беэр-Шевы во время семейной поездки в национальный парк Ха-Бсор в Западном Негеве.
По словам археолога из IAA Орена Шмуэли, это чрезвычайно редкий артефакт. Ранее была найдена только одна подобная фигурка.
Амулет имеет высоту около 7 см и ширину 6 см. Она изображает женщину с обнаженной грудью и с головным убором, покрывающим плечи.
Ученые датируют предмет пятым-шестым веками до нашей эры. По словам исследователей, познания в медицине в то время были довольно рудиментарными, а младенческая смертность — очень высокой. Выживало только около трети рождающихся младенцев. Кроме того, не существовало практик лечения бесплодия, а о гигиене люди имели довольно смутное понятие.
«В отсутствие передовой медицины амулеты давали надежду и важный способ обратиться за помощью», — говорят археологи.