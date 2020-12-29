В Израиле нашли самый древний инструмент. Его возраст – 350 000 лет!

Археологи сообщили о находке самого древнего известного инструмента, который, вероятно использовался для обработки шкур животных.
Это орудие, найденное в пещере Табун на севере Израиля, представляет собой небольшой округлый булыжник возрастом около 300 000 лет, что в представлении ученых предшествует появлению Нomo sapiens как минимум на 50 000 лет.
Изготовленный из минерального доломита, инструмент был впервые обнаружен в 1960-х годах, но этот камень выглядел настолько примитивно, что на протяжении десятилетий его практически игнорировали.
Недавно он был повторно изучен в рамках исследования по переоценке предметов, найденных в пещере. Работу провела группа учёных из Института археологии Зинмана университета Хайфы.
По микроскопическим картинам износа, ученые определили, что камень использовался для выскабливания поверхностей. Они предполагают, что он использовался для обработки мягких шкур животных, но вопрос о том, использовался ли он для производства одежды или для других целей, все еще остается загадкой.
Более ранние каменные орудия находили и до этого — возраст некоторых составляет около 3 миллионов лет, — но они обычно имели следы ударов от вертикальных движений.
Этот доломитовый булыжник — первый известный предмет, используемый для соскабливания, которое требует горизонтального движения и позволяет более аккуратно манипулировать материалом. Следы на камне похожи на те, что были найдены на более поздних шлифовальных инструментах.
Как отмечают исследователи, это открытие позволяет проследить «как развивались когнитивные и двигательные способности в ходе эволюции человека».
Пещера Табун, расположенная на горе Кармель недалеко от Хайфы, была впервые исследована британским археологом Дороти Гаррод в 1920-х годах. Раскопки предполагают, что деятельность гоминидов здесь насчитывает не менее 500 000 лет.
Обнаруженные в пещере фрагменты кремня являются древнейшими признаками того, что люди могли контролировать огонь.
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