В Израиле нашли самый древний инструмент. Его возраст – 350 000 лет!

Археологи сообщили о находке самого древнего известного инструмента, который, вероятно использовался для обработки шкур животных.

Это орудие, найденное в пещере Табун на севере Израиля, представляет собой небольшой округлый булыжник возрастом около 300 000 лет, что в представлении ученых предшествует появлению Нomo sapiens как минимум на 50 000 лет.

Изготовленный из минерального доломита, инструмент был впервые обнаружен в 1960-х годах, но этот камень выглядел настолько примитивно, что на протяжении десятилетий его практически игнорировали.

Недавно он был повторно изучен в рамках исследования по переоценке предметов, найденных в пещере. Работу провела группа учёных из Института археологии Зинмана университета Хайфы.