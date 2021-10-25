В Израиле обнаружили аметист с вырезанным на нем бальзамным деревом

Дерево является источником ароматных смол, которые уже в древнейшие времена использовались в парфюмерии, медицине и в ритуальных целях: на их основе производился ладан. Самая распространенная смола – мирра, упоминания о которой очень часто встречаются на страницах Библии. Кроме того, во времена Второго Храма был широко востребован меккский (галаадский) бальзам.

Дерево ценилось очень высоко: историк Иосиф Флавий упоминает, что Марк Антоний подарил своей возлюбленной Клеопатре сады коммифоры, прежде принадлежавшие царю Ироду. Также считается, что растение было в списке даров, которые царица Савская преподнесла царю Соломону.