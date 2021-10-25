В Израиле обнаружили аметист с вырезанным на нем бальзамным деревом

Археологи, ведущие раскопки в Городе Давида, рассказали о сенсационной находке: на месте древней дороги обнаружили гемму из аметиста длиной около 10 мм и шириной около 5 мм. Примерно 2000 лет назад полудрагоценный камень украшал кольцо; древний мастер вырезал в нем изображение птицы и ветви дерева. Именно растение и привлекло особое внимание специалистов: это первая в мире гравировка знаменитого бальзамного дерева Commiphora gileadensis, или коммифоры галаадской.
Дерево является источником ароматных смол, которые уже в древнейшие времена использовались в парфюмерии, медицине и в ритуальных целях: на их основе производился ладан. Самая распространенная смола – мирра, упоминания о которой очень часто встречаются на страницах Библии. Кроме того, во времена Второго Храма был широко востребован меккский (галаадский) бальзам.
Дерево ценилось очень высоко: историк Иосиф Флавий упоминает, что Марк Антоний подарил своей возлюбленной Клеопатре сады коммифоры, прежде принадлежавшие царю Ироду. Также считается, что растение было в списке даров, которые царица Савская преподнесла царю Соломону.
Вероятно, в последние десятилетия перед разрушением Второго Храма местный житель или паломник шел по дороге, которая соединяла Силоамский пруд на окраине Иерусалима с Храмовой горой. Он надел свои самые дорогие одежды и украшения, в том числе изящное кольцо, но по пути камень отвалился и упал в подземный дренажный канал.
В тот период использование подобных колец, украшенных искусно резными геммами, было очень распространено, и на них нередко бывали выгравированы растения. Но до сих пор ученым были известны лишь изображения винограда, финиковых и оливковых деревьев. Можно предположить, что человек, захотевший иметь особенное кольцо, был владельцем садов коммифоры, и даже принес ювелиру веточку для того, чтобы тот не ошибся при нанесении узора.
Птица, изображенная на этом камне, напоминает голубя. В эллинистическом, римском и древнеиудейском мире он символизирует богатство, счастье и успех. А поскольку в то время производство мирры и бальзама контролировалось богатыми иудеями – владелец кольца наверняка и был таковым.
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