В Израиле обнаружили древний ханаанский храм

«До этого была техника клинописи в Месопотамии и система иероглифов в Египте. Но это были очень сложные методы письма с сотнями знаков, и только писцы, которые учились годами, умели читать и писать. Напротив, ханаанский алфавит был намного проще. Ханаанеи изобрели алфавит, и он распространился по всему миру от ханаанского и иврита до греческого и латыни, а затем английского», — отмечает Гарфинкель.

Согласно Библии, Лахеш был разрушен Иисусом Навином и восстановлен в эпоху царя Соломона. Датировка разрушения города является предметом дискуссий.

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