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История

В Израиле обнаружили древний ханаанский храм

26 февраля 2020
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Фото: Fourth Expedition to Lachish
Он был построен около 3 200 лет назад.

Остатки храма древнего города Лахиш, который в настоящее время является частью национального парка Тель-Лахиш, были обнаружены примерно в 40 километрах к юго-западу от Иерусалима. Это первый ханаанский храм, который археологи нашли более чем за 50 лет. Раскопки проводились под руководством археологов Йосефа Гарфинкеля из Еврейского университета (Иерусалим) и Майкла Хазеля из Южного адвентистского университета (Теннесси, США). Исследователи наткнулись на храм Бронзового века уже на второй день раскопок, сняв верхние слои почвы.

«Вероятно, в этом конкретном месте, где мы начали копать, произошла сильная эрозия и пять верхних уровней почвы были полностью удалены. Это было совершенно неожиданно», – Йосеф Гарфинкель.

Обнаруженный храм был построен по образцу других ханаанских храмов, найденных в близлежащих древних городах Асор, Мегиддо и Сихем. Передняя часть храмового комплекса состояла из двух колонн и двух башен, проход от которых вел в большой зал. Во внутреннем святилище были четыре несущие колонны и несколько неотесанных мегаров — вертикально поставленных камней, которые могли служить в качестве образов богов. Храм Лахиша имеет ровную квадратную форму с несколькими боковыми комнатами, что, как отмечают авторы исследования, типично для более поздних храмов, подобных Храму Соломона.

Лахиш, построенный около XVIII века до нашей эры, был вторым по важности городом в регионе после Иерусалима, что неоднократно отмечалось в исторических источниках. Храм примерно соответствует времени, когда Ханаан — область, охватывавшая большую часть современного Израиля, Иордании, южной Сирии и Ливана — управлялся Египтом. Об этом свидетельствуют найденные украшения в форме жуков-скарабеев и серебряный амулет с изображением египетской богини Хатхор.

На месте раскопок археологи нашли множество различных артефактов: керамику, бронзовые котлы, украшенные лезвия кинжалов и топоров, наконечники стрел, декоративные украшения, а также бронзовые статуэтки ханаанских богов Баала и Решефа.

«Статуэтки богов были найдены в святом святых храма, где люди молились им и приносили дань», – Йосеф Гарфинкель.

Еще одной важной находкой оказался осколок керамики с надписью на ханаанском языке и самым ранним примером использования ханаанской и ивритской буквы «самех». Ханаанские надписи очень редки: по словам Гарфинкеля, за последние 30 или 40 лет было найдено лишь несколько из них. Это открытие особенно важно, поскольку ханаанеи могут быть авторами первого известного человечеству алфавита.

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Emil Eljem Фрагмент керамики с буквой «самех».

«До этого была техника клинописи в Месопотамии и система иероглифов в Египте. Но это были очень сложные методы письма с сотнями знаков, и только писцы, которые учились годами, умели читать и писать. Напротив, ханаанский алфавит был намного проще. Ханаанеи изобрели алфавит, и он распространился по всему миру от ханаанского и иврита до греческого и латыни, а затем английского», — отмечает Гарфинкель.

Согласно Библии, Лахеш был разрушен Иисусом Навином и восстановлен в эпоху царя Соломона. Датировка разрушения города является предметом дискуссий.

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