В Израиле обнаружили древний ханаанский храм

Остатки храма древнего города Лахиш, который в настоящее время является частью национального парка Тель-Лахиш, были обнаружены примерно в 40 километрах к юго-западу от Иерусалима. Это первый ханаанский храм, который археологи нашли более чем за 50 лет. Раскопки проводились под руководством археологов Йосефа Гарфинкеля из Еврейского университета (Иерусалим) и Майкла Хазеля из Южного адвентистского университета (Теннесси, США). Исследователи наткнулись на храм Бронзового века уже на второй день раскопок, сняв верхние слои почвы.
Обнаруженный храм был построен по образцу других ханаанских храмов, найденных в близлежащих древних городах Асор, Мегиддо и Сихем. Передняя часть храмового комплекса состояла из двух колонн и двух башен, проход от которых вел в большой зал. Во внутреннем святилище были четыре несущие колонны и несколько неотесанных мегаров — вертикально поставленных камней, которые могли служить в качестве образов богов. Храм Лахиша имеет ровную квадратную форму с несколькими боковыми комнатами, что, как отмечают авторы исследования, типично для более поздних храмов, подобных Храму Соломона.
Лахиш, построенный около XVIII века до нашей эры, был вторым по важности городом в регионе после Иерусалима, что неоднократно отмечалось в исторических источниках. Храм примерно соответствует времени, когда Ханаан — область, охватывавшая большую часть современного Израиля, Иордании, южной Сирии и Ливана — управлялся Египтом. Об этом свидетельствуют найденные украшения в форме жуков-скарабеев и серебряный амулет с изображением египетской богини Хатхор.
На месте раскопок археологи нашли множество различных артефактов: керамику, бронзовые котлы, украшенные лезвия кинжалов и топоров, наконечники стрел, декоративные украшения, а также бронзовые статуэтки ханаанских богов Баала и Решефа.
Еще одной важной находкой оказался осколок керамики с надписью на ханаанском языке и самым ранним примером использования ханаанской и ивритской буквы «самех». Ханаанские надписи очень редки: по словам Гарфинкеля, за последние 30 или 40 лет было найдено лишь несколько из них. Это открытие особенно важно, поскольку ханаанеи могут быть авторами первого известного человечеству алфавита.
«До этого была техника клинописи в Месопотамии и система иероглифов в Египте. Но это были очень сложные методы письма с сотнями знаков, и только писцы, которые учились годами, умели читать и писать. Напротив, ханаанский алфавит был намного проще. Ханаанеи изобрели алфавит, и он распространился по всему миру от ханаанского и иврита до греческого и латыни, а затем английского», — отмечает Гарфинкель.
Согласно Библии, Лахеш был разрушен Иисусом Навином и восстановлен в эпоху царя Соломона. Датировка разрушения города является предметом дискуссий.
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