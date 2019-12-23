В Израиле обнаружили древний храм Ковчега Завета

Ковчег Завета веками искали археологи. Этот поиск широко известен благодаря фильму Стивена Спилберга Raiders of the Lost Ark, переведенного в отечественном прокате как «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега».

Согласно Библии, в Ковчеге хранились скрижали с Десятью заповедями, которые Моисей получил на горе Синай. Ковчег был сделан израильтянами в Синайской пустыне после их исхода из Египта.

Существуют противоречивые мнения о том, из чего был сделан Ковчег. В Книге Исход он описан как роскошный сундук, сделанный из золота и других драгоценных материалов.