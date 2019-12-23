В Израиле обнаружили древний храм Ковчега Завета

Ковчег Завета веками искали археологи. Этот поиск широко известен благодаря фильму Стивена Спилберга Raiders of the Lost Ark, переведенного в отечественном прокате как «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега».
Согласно Библии, в Ковчеге хранились скрижали с Десятью заповедями, которые Моисей получил на горе Синай. Ковчег был сделан израильтянами в Синайской пустыне после их исхода из Египта.
Существуют противоречивые мнения о том, из чего был сделан Ковчег. В Книге Исход он описан как роскошный сундук, сделанный из золота и других драгоценных материалов.
Предположительно, он размещался внутри передвижного храма, известного как скиния. Ковчег был скрыт от посторонних глаз занавесом, за которым находились алтарь и курильницы.
Исход также упоминает более подробную информацию о его предполагаемом появлении и рассказывает о Бецалеле (в русском варианте – Веселеил), который был выбран Богом для строительства Ковчега.
В Книге Второзакония Ковчег описан как сделанный из дерева. В этой истории рассказывается, что евреи потеряли веру в Бога и начали поклоняться золотому тельцу. Разгневанный Моисей разбил каменные скрижали с Десятью заповедями, после чего Бог приказал ему сделать новые таблички и поместить их в деревянную коробку.
Согласно Ветхому Завету, Ковчег обладал магическими способностями. В одном из рассказов река Иордан перестала течь, пока группа священников, несущих Ковчег, пересекла реку. Другие истории описывают, как евреи брали его с собой в битвы, где силы Ковчега помогали им побеждать врагов.
Однажды Ковчег был захвачен филистимлянами, после чего жители этого племени были поражены болезнями. Они были вынуждены вернуть Ковчег евреям, чтобы остановить эпидемию. Так Ковчег оказался в городе Бейт-Шемеш (Вефсамис в синодальном переводе), и именно это место обнаружили археологи.
Как сообщает Daily Mail, находка была сделана примерно в 16 километрах к западу от Иерусалима. Предполагаемый храм располагался на окраине древнего поселения. В центре этого строения был обнаружен большой плоский камень. Именно он дал археологам основания полагать, что в этом храме мог храниться знаменитый Ковчег.
Камень имеет следы обработки и обладает правильной четырехугольной формой. Археологи сообщили, что он идентичен мифическому «большому камню», описанному в первой книге Самуила.
Строение относится к XII веку до нашей эры. Оно представляет из себя идеальный квадрат со сторонами 8,5 метра. На то, что это место служило храмом, указывают его более крепкие стены и то, что вход располагался на стороне, где восходит солнце.
Внутри были обнаружены два больших круглых камня с вырезанными в них желобами. Вероятно, они использовались для жертвоприношений – возлияний из вина и оливкового масла. Здесь же найдены фрагменты костей животных, керамики и чаш, указывающих на проведение ритуалов.
В дальнейшем это место было разграблено и превращено в загон для животных, на что указывают найденные следы навоза. Исследователи предполагают, что это было сделано филистимлянами.
Согласно Библии, после Бейт-Шемеша Ковчег оказался у царя Давида в Иерусалиме. Его следы в повествовании исчезают после вавилонского завоевания Иерусалима в 587 году до нашей эры.