В калифорнийской пещере нашли доказательства приема индейцами галлюциногенов
Ученые нашли свидетельства приема индейцами чумаши галлюциногенов в пещере Вертушка в Южной Калифорнии примерно в 80 км к северо-востоку от Санта-Барбары.
Пещера получила свое название за небольшой (10,5 на 17 см) красный рисунок в форме вертушки на потолке; некоторые археологи выдвинули гипотезу, что он представляет собой изображение нераскрывшегося цветка дурмана Райта (Datura wrightii). Этот цветок содержит алкалоиды скополамин и атропин, которые считаются энтеогеном — психоактивным соединением, которое при определенном виде приема может погружать человека в наркотическое опьянение, вызывать необычные переживания и видения.
По словам Джима Адамса, фармаколога из Университета Южной Калифорнии, который провел 14 лет, изучая священные церемонии чумашей, сами индейцы называют переживания, вызванные приемом дурмана «священными снами».
Когда Дэвид Робинсон, археолог из Университета Центрального Ланкашира, и его коллеги начали раскопки на этом месте в 2007 году, они обнаружили пережеванные остатки растительного материала в трещинах потолка пещеры. Первоначальные попытки извлечь ДНК из этих «жвачек» не увенчались успехом. Однако теперь комбинация нового химического анализа и электронной микроскопии помогла определить, что они представляют собой пережеванный дурман.
Сандра Эрнандес, член племени Техон, которая помогала координировать исследования для новой статьи, согласна с интерпретацией, что рисунок в пещере представляет собой цветок дурмана. Однако ученые считают, что сам художник вряд ли находился в состоянии наркотического опьянения в момент работы: дурман слишком сильно нарушает координацию и способности к целенаправленным действиям.
Исследователи полагают, что племя чумашей, жившее в этих местах, использовало психоактивные вещества не только в ритуальных целях, но и «для врачевания, противодействия злым духам, гаданий и даже поиска потерянных предметов».
По словам Робинсона, дурман также добавляли в чай под названием toloache для церемонии достижения совершеннолетия для мальчиков, а иногда и для девочек, которые использовали вызывающее транс растение, чтобы отметить свое вступление в зрелость.
Остатки растений датировали 1530–1890 годами. Здесь также были найдены наконечники стрел и копий, точильные камни, семена растений и кости животных. Это говорит о том, что пещера была местом сбора всего племени, а не пристанищем одинокого шамана, который уединялся в ней для того, чтобы уйти в транс.
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