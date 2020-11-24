В калифорнийской пещере нашли доказательства приема индейцами галлюциногенов

Сандра Эрнандес, член племени Техон, которая помогала координировать исследования для новой статьи, согласна с интерпретацией, что рисунок в пещере представляет собой цветок дурмана. Однако ученые считают, что сам художник вряд ли находился в состоянии наркотического опьянения в момент работы: дурман слишком сильно нарушает координацию и способности к целенаправленным действиям.

Исследователи полагают, что племя чумашей, жившее в этих местах, использовало психоактивные вещества не только в ритуальных целях, но и «для врачевания, противодействия злым духам, гаданий и даже поиска потерянных предметов».

По словам Робинсона, дурман также добавляли в чай ​​под названием toloache для церемонии достижения совершеннолетия для мальчиков, а иногда и для девочек, которые использовали вызывающее транс растение, чтобы отметить свое вступление в зрелость.

Остатки растений датировали 1530–1890 годами. Здесь также были найдены наконечники стрел и копий, точильные камни, семена растений и кости животных. Это говорит о том, что пещера была местом сбора всего племени, а не пристанищем одинокого шамана, который уединялся в ней для того, чтобы уйти в транс.

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