В Канаде нашли древнюю дубину индейцев

Специалисты считают, что ей орудовал представитель индейской народности салиши.

Житель деревни Ройстон на канадском острове Ванкувер Марк Лейк, убираясь в своем дворе после урагана, обнаружил обработанный кусок дерева, торчащий из земли рядом с кленом. Предмет оказался древней салишской дубиной, использовавшейся в качестве примитивного (но надежного) оружия.

Салиши – это группа коренных индейских народов («первых народов») на северо-западе США и юго-западе Канады. В их число входят представители островного племени комокс, которым и был передан артефакт. Вождем племени является Николь Ремпель – именно она приняла дубину из рук Лейка и его жены.

«Я работала с разными людьми, репатриировавшими артефакты для нашей страны с 2013 года, и я никогда не видела предмета в такой целости и сохранности. Он поможет нам лучше понять наших предков и то, как они жили, благодаря инструментам, которые они создавали. Должно быть, это действительно был кропотливый труд – сделать что-то настолько сложное и с таким небольшим количеством инструментов в те времена. Это рассказывает нам немного больше о том, кем мы были, кем были наши предки в прошлом», – Николь Ремпель.

Слева направо: Марк Лейк, Николь Ремпель и жена Марка Кэти Лейк Фото: K'omoks First Nation

Николь добавила, что следующей целью будет привлечение археологов для изучения артефакта. «Мы можем провести некоторые геотехнические испытания дубины или геохимию, чтобы выяснить, с помощью чего она была вырезана и из какого региона попала сюда», – говорит Ремпель.

«Я настоятельно призываю всех, кто находит артефакты или останки наших предков, обращаться к местным общинам коренных народов, потому что это пополнит наши базы данных знаний и поможет понять, кто мы есть и кем мы были», – добавила она.

Ученые отмечают, что салиши населяли Северную Америку уже 10 000 лет назад. Салишские племенные знания и традиции в основном передавались устно и сохранялись на протяжении многих поколений.