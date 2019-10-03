В Казахстане нашли мавзолеи времен Золотой Орды

Археологи нашли руины семи мавзолеев времен Золотой Орды на севере Казахстана, сообщил глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
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Историческая новость пришла из мира археологии. В Уалихановском районе археологи нашли руины 7 мавзолеев XIV века. По данным ученых, усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Жошы хана. Также обнаружены золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков. Накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение. Особенно это актуально в рамках программы статей Елбасы «Рухани Жаңғыру» и статьи «Семь граней великой степи». ⠀ Это открытие подтверждает давнюю гипотезу известного академика Алкея Маргулана о существовании в древности на территории Северного Казахстана памятников средневековой городской культуры. ⠀ Археологическая экспедиция СКГУ им.М.Козыбаева и «Margulan centre» сделали неоценимый вклад в исследование средневековой истории страны. Открытие произведено ведущими археологами страны, известными в мировой науке. Тимур Смагулов – признанный ученый, специалист по средневековью, открывший всемирно известный артефакт Урджарской принцессы.
Жошы или Джучи-хан был старшим сыном Чингисхана. Он был похоронен в мавзолее, расположенном в Карагандинской области. Мавзолей с 1982 года находится под охраной государства.