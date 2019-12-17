В Китае нашли 5000-летний скелет человека с редчайшей формой карликовости

Скелет был обнаружен во время раскопок на древнем кладбище недалеко от реки Хуанхэ в восточно-центральном Китае. Ученые отметили необычное расположение рук у скелета – они были спрятаны за спиной, тогда как в остальных найденных могилах руки похороненных людей размещались поверх их тел.
При ближайшем рассмотрении археологи диагностировали у молодого взрослого человека скелетную дисплазию, также известную как карликовость. Скелетная дисплазия довольно редка у современных людей, встречаясь примерно в 3,22 случаев на 10 тысяч рождений. Большинство из них представляет собой относительно распространенную форму карликовости, называемую ахонодроплазией, которая приводит к тому, что конечности человека растут непропорционально короче туловища и головы.
Тем удивительнее была археологическая находка китайских ученых, обнаруживших у скелета «пропорциональную карликовость», при которой кости головы и туловища также остаются маленькими. Отличить его от ребенка удалось только благодаря анализу зубной эмали, показавшему, что захоронен был уже взрослый человек.
RT @thedivanetwork: Ancient skeleton with ‘extremely rare form of dwarfism’ dating back 5,000 years unearthed in China - The Sun https://t.co/6Xzn6njCvi #Dating #Relationship pic.twitter.com/cJnzPo4cX1— Markus (@MarkusMannee) December 17, 2019
Исследователи предположили, что карликовость обнаруженного мужчины была обусловлена недостаточной активностью щитовидной железы, либо гипофиза. Они подозревают, что этому человеку, вероятно, требовалась поддержка других членов сообщества для выживания.
Несмотря на то, что скелет карлика был похоронен не так, как в могилах, находящихся поблизости, археологи не уверены в том, как к нему относились другие люди. Конфуцианские тексты IV века до нашей эры предполагают, что люди с физическими недостатками не подвергались остракизму в неолитическом Китае. Однако другие свидетельства, относящиеся ко II веку до н.э, подразумевают, что к карликам относились как к чему-то чуждому и постороннему.
«Для нас важно понимать, что инвалидность и физические отклонения могут быть найдены в прошлом, но они не обязательно имели отрицательный оттенок в социальном или культурном плане», – заключает участник исследования Сиан Хэлкроу.
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