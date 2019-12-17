В Китае нашли 5000-летний скелет человека с редчайшей формой карликовости

Скелет был обнаружен во время раскопок на древнем кладбище недалеко от реки Хуанхэ в восточно-центральном Китае. Ученые отметили необычное расположение рук у скелета – они были спрятаны за спиной, тогда как в остальных найденных могилах руки похороненных людей размещались поверх их тел.

При ближайшем рассмотрении археологи диагностировали у молодого взрослого человека скелетную дисплазию, также известную как карликовость. Скелетная дисплазия довольно редка у современных людей, встречаясь примерно в 3,22 случаев на 10 тысяч рождений. Большинство из них представляет собой относительно распространенную форму карликовости, называемую ахонодроплазией, которая приводит к тому, что конечности человека растут непропорционально короче туловища и головы.

Тем удивительнее была археологическая находка китайских ученых, обнаруживших у скелета «пропорциональную карликовость», при которой кости головы и туловища также остаются маленькими. Отличить его от ребенка удалось только благодаря анализу зубной эмали, показавшему, что захоронен был уже взрослый человек.