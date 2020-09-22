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История

В Китае нашли сосуд с лекарственным вином возрастом 2000 лет

National Geographic Россия
22 сентября 2020
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Фото: Institute of Cultural Relics and Archaeology of Sanmenxia
Напиток не испарился благодаря уникальной форме сосуда, в которой он хранился.

Необычный сосуд в виде лебедя был найден в мае 2020 года при раскопках древней гробницы в городе Санмэнься в провинции Хэнань. В глиняной посуде находилось более трех литров неизвестной жидкости желтовато-коричневого цвета.

«Таинственный напиток» был отправлен на экспертизу в лабораторию в Пекине, и на прошлой неделе эксперты сообщили, что это алкоголь. Он оказался похож на лекарственный ликер, описанный в древней медицинской книге, найденной в гробницах Мавандуй в центральном Китае.

По данным Института культурных реликвий и археологии Саньмэньси, лекарственное вино использовалось для остановки кровотечений и уменьшения воспалений.

Местный археолог Ли Юнтао сообщил, что в настоящее время проводятся дополнительные анализы, чтобы определить точный состав напитка и то, как он был произведен.  Эксперты отметили, что вино удалось сохранить на 2000 лет благодаря уникальной конструкции сосуда и его местонахождению. 

«Во-первых, место захоронения находилось на глубине около четырех метров под землей, и текущая человеческая деятельность практически не разрушила гробницу. Но самое главное — это особая конструкция горшка с изогнутым горлышком, которая не позволяла жидкости испаряться и сохраняла ее до сих пор», — Ян Фэй, директор Института культурных реликвий и археологии Саньмэньси.

Помимо сосуда с вином в гробнице были найдены бронзовый шлем, чаша и мечи из нефрита и железа. По словам экспертов, могила принадлежала мужчине-воину ростом около 1,8 метра. Причина его смерти и возраст остаются неизвестными из-за плохой сохранности костей.

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