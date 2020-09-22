В Китае нашли сосуд с лекарственным вином возрастом 2000 лет

Необычный сосуд в виде лебедя был найден в мае 2020 года при раскопках древней гробницы в городе Санмэнься в провинции Хэнань. В глиняной посуде находилось более трех литров неизвестной жидкости желтовато-коричневого цвета.
«Таинственный напиток» был отправлен на экспертизу в лабораторию в Пекине, и на прошлой неделе эксперты сообщили, что это алкоголь. Он оказался похож на лекарственный ликер, описанный в древней медицинской книге, найденной в гробницах Мавандуй в центральном Китае.
По данным Института культурных реликвий и археологии Саньмэньси, лекарственное вино использовалось для остановки кровотечений и уменьшения воспалений.
Местный археолог Ли Юнтао сообщил, что в настоящее время проводятся дополнительные анализы, чтобы определить точный состав напитка и то, как он был произведен. Эксперты отметили, что вино удалось сохранить на 2000 лет благодаря уникальной конструкции сосуда и его местонахождению.
Помимо сосуда с вином в гробнице были найдены бронзовый шлем, чаша и мечи из нефрита и железа. По словам экспертов, могила принадлежала мужчине-воину ростом около 1,8 метра. Причина его смерти и возраст остаются неизвестными из-за плохой сохранности костей.
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