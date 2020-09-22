В Китае нашли сосуд с лекарственным вином возрастом 2000 лет

Необычный сосуд в виде лебедя был найден в мае 2020 года при раскопках древней гробницы в городе Санмэнься в провинции Хэнань. В глиняной посуде находилось более трех литров неизвестной жидкости желтовато-коричневого цвета.

«Таинственный напиток» был отправлен на экспертизу в лабораторию в Пекине, и на прошлой неделе эксперты сообщили, что это алкоголь. Он оказался похож на лекарственный ликер, описанный в древней медицинской книге, найденной в гробницах Мавандуй в центральном Китае.

По данным Института культурных реликвий и археологии Саньмэньси, лекарственное вино использовалось для остановки кровотечений и уменьшения воспалений.