В Китае обнаружены древнейшие статуэтки Будды

Специалисты Института археологии провинции Шэньси рассказали о результатах раскопок на северо-западе Китая. Работы велись с июня 2020 года по ноябрь 2021 года, и за это время здесь обнаружили 3648 древних гробниц. Они относятся к обширному историческому периоду: от империи Восточная Хань (25-220 гг.) до империи Тан (618-907 гг.). В большинстве своим здесь были захоронения высокопоставленных лица и членов правящих семей.

На кладбище нашли более 16 тысяч артефактов, и среди них — две статуэтки Будды, выполненные из сплава меди, олова и свинца в стиле древней Гандхары. Одна из них — десятисантиметровое изображение Будды Шакьямуни; вторая статуэтка высотой 15,8 см — это пять Дхьяни-будд.