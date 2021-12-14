В Китае обнаружены древнейшие статуэтки Будды

Специалисты Института археологии провинции Шэньси рассказали о результатах раскопок на северо-западе Китая. Работы велись с июня 2020 года по ноябрь 2021 года, и за это время здесь обнаружили 3648 древних гробниц. Они относятся к обширному историческому периоду: от империи Восточная Хань (25-220 гг.) до империи Тан (618-907 гг.). В большинстве своим здесь были захоронения высокопоставленных лица и членов правящих семей.
На кладбище нашли более 16 тысяч артефактов, и среди них — две статуэтки Будды, выполненные из сплава меди, олова и свинца в стиле древней Гандхары. Одна из них — десятисантиметровое изображение Будды Шакьямуни; вторая статуэтка высотой 15,8 см — это пять Дхьяни-будд.
Ditemukan patung Buddha perunggu dari era Dinasti Han Timur (tahun 25-220) di Xianyang, Shaanxi. Penemuan ini berarti karena belum pernah ditemukan patung Buddha di China era Han.https://t.co/kRb9bC2WIK— Daemoen (@Mentimoen) December 12, 2021
Они находились в семейной гробнице M3015 и датированы 158 г. н. э. Это означает, что буддизм пришел в Китай раньше, чем считалось. Согласно общепринятой теории, эта религия появилась здесь в 304–439 годах, когда после распада Северного Китая было образовано «Шестнадцать варварских государств».