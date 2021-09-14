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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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История

В Красноярском крае меч железного века сдали в металлолом

Анастасия Баринова
14 сентября 2021
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Фото: Новосибирский государственный университет
Он мог быть оружием скифов, но едва не закончил свои дни в пункте приема металлолома, откуда его передали археологам.

Археологи Новосибирского государственного университета поделились результатами исследования двулезвийного меча, относящегося к раннему железному веку. Артефакт был найден в одном из пунктов приема металлолома на юге Красноярского края. Коллекционеры часто посещают такие места – среди груд бесполезных обломков здесь можно найти настоящие сокровища. Меч был передан на изучение специалистам.

Из-за отсутствия информации о месте раскопок артефакт был назван просто «красноярский меч». Его общая длина составляет 59,5 сантиметров; длина клинка – 45 см, ширина в сечении – 7 см, рукоятка с навершием отделена узким перекрестием в виде бабочки.

Его происхождение не установлено: археологи выдвигают несколько гипотез. Меч может быть коротким скифским мечом – аналогичное оружие, известное ученым, датируется V-IV веками до нашей эры. Такие клинки были эффективны при нанесении рубящих и колющих ударов, а также при защите.

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Вместе с тем, технологический анализ красноярского меча не проводился: первые предположения о его возрасте сделаны на основе внешнего сходства со скифским оружием. Обработка железа в Минусинской котловине началась позже: в конце III – II в.в. до н. э. здесь шел активный поиск новых технологий, и меч может быть местным изделием, модификацией традиционных тагарских кинжалов. С середины I тыс. до н. э. их производство было поставлено на серийный поток, а данный экземпляр – более ранний «экспериментальный».

В пунктах приема лома на территории Хакасии и Красноярского края ранее уже были найдены другие образцы древнего оружия: в частности, восемь палашей и сабель енисейских кыргызов.

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