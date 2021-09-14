В Красноярском крае меч железного века сдали в металлолом

Археологи Новосибирского государственного университета поделились результатами исследования двулезвийного меча, относящегося к раннему железному веку. Артефакт был найден в одном из пунктов приема металлолома на юге Красноярского края. Коллекционеры часто посещают такие места – среди груд бесполезных обломков здесь можно найти настоящие сокровища. Меч был передан на изучение специалистам.

Из-за отсутствия информации о месте раскопок артефакт был назван просто «красноярский меч». Его общая длина составляет 59,5 сантиметров; длина клинка – 45 см, ширина в сечении – 7 см, рукоятка с навершием отделена узким перекрестием в виде бабочки.

Его происхождение не установлено: археологи выдвигают несколько гипотез. Меч может быть коротким скифским мечом – аналогичное оружие, известное ученым, датируется V-IV веками до нашей эры. Такие клинки были эффективны при нанесении рубящих и колющих ударов, а также при защите.