В Латвии нашли древнейшую жертву чумы

Около пяти тысяч назад крыса (а может, другой грызун) укусил охотника-собирателя каменного века в самом расцвете его сил, примерно в 20 лет. А заодно — заразил его штаммом вредоносных бактерий Yersinia pestis, который вызывает чуму. Согласно новому исследованию международной группы ученых, это старейшая из известных жертв этой болезни.

Ученые выяснили, что геном штамма очень напоминает версию чумы, которая поразила средневековую Европу более 4000 лет спустя и жертвами которой в течение всего семи лет стало около половины населения региона. Однако штамму, найденному у почившего тысячи лет назад мужчины, не хватает нескольких ключевых генов — в частности тех, которые помогали распространять болезнь.

По словам ведущего автора исследования Бена Краузе-Киоры из Университета в Киле, в отличие от своих микробных потомков, чума, поразившая древнего охотника, была медленно распространяющейся и не слишком контагиозной (заразной) болезнью.