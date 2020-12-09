В лесах Амазонки нашли древние поселения в форме циферблата часов

Отличительное и последовательное расположение круговых деревень предполагает, что у древних акрейцев, населявших эту местность, были весьма специфические социальные модели устройства общества. Свои жилища они строили, ориентируясь по звездам.

Исследование доказало, что тропические леса Амазонии издавна были заселены общинами коренных народов, культуры которых переживали поочередно периоды расцвета и краха. Оно также доказывает, что заметное воздействие на местный ландшафт коренные народы оказали задолго до появления в этих местах европейцев.

Ученые установили, что после отказа от больших церемониальных земляных валов с геометрическим рисунком, примерно в 950 году нашей эры, возникла новая культура, когда в деревнях, построенных на холмах, возникли сообщества с четко определенными концепциями социального и архитектурного пространства.

Деревни с круглыми насыпями соединялись на более широком ландшафте парными дорогами, исходившими из круга деревни будто стрелки часов или лучи солнца. В самих деревнях существовали как второстепенные, так и основные дороги.

В большинстве поселений были обнаружены пары основных дорог, ориентированные на две части света. Две из них уходили из деревни в северном направлении, а две — в южном. Анализ показал, что это были прямые дороги, часто соединявшие одну деревню с другой и тем самым образовывавшие единую многокилометровую сеть населенных пунктов.

Вырубка лесов в регионе ранее выявила наличие больших земляных валов на ландшафте, а археологические исследования также подтвердили наличие круглых деревень, построенных из курганов. Однако до сих пор масштабы земляных построек, их архитектурные схемы и региональная организация оставались скрытыми под густым тропическим лесом.

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