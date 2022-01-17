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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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История

В Луксоре обнаружили двух колоссальных сфинксов

National Geographic Россия
17 января 2022
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities
Они изображают фараона Аменхотепа III.

Египетско-германская археологическая миссия, возглавляемая профессором Хуриг Сурузиан и проводившая раскопки в поминальном храме царя Аменхотепа III в древнем городе Луксор, обнаружила большую коллекцию огромных кусков известняка, которые оказались остатками древних статуй.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей, миссия обнаружила обломки у стен и колонн, украшенных церемониальными и ритуальными сценами. Также посреди обнаруженных фрагментов оказались части двух колоссальных известняковых статуй царя Аменхотепа III в форме сфинкса длиной около восьми метров.

Голову фараона венчает немес – царский головной убор, который служил одним из символов власти египетских фараонов. Также фараона отличает царская борода и широкий воротник вокруг шеи. По словам Вазири, статуи были найдены в задней части ворот третьего здания, после чего прошли тщательную очистку, укрепление и реставрацию.

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Ministry of Tourism and Antiquities Одна из статуй Аменхотепа III

Исследователи сумели идентифицировать в области груди одной из статуй надпись с окончанием имени Аменхотепа, которая означает «Возлюбленный божества Амона Ра».

Команда также обнаружила три бюста и три нижние части статуй богини-львицы Сехмет перед открытым двором и в большом зале храма с колоннами. Эти фрагменты сопоставят с другими артефактами, найденными ранее на этом месте, в рамках подготовки к выставке предметов в храме на их первоначальных местах.

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Ministry of Tourism and Antiquities Богиня-львица Сехмет

Также были обнаружены фрагменты отделки стен из песчаника в рельефе, изображающем сцены Хеб-седа, юбилейного праздника Аменхотепа III, и сцены приношений различным богам. 

Проект по сохранению колоссов Мемнона и поминального храма Аменхотепа III осуществляется с 1998 года под эгидой Министерства туризма и древностей и Немецкого археологического института в Каире.

Правление фараона Аменхотепа III (1388-1351 до н. э.) было ознаменовано пиком строительной активности в Луксоре. Его храмовый комплекс, названный «Храмом миллионов лет», был построен из нубийского песчаника. К сожалению, величественный комплекс обратился в руины в результате сильного землетрясения, охватившего страну во времена Древнего Египта.

Посмотрите, как ученые реконструировали облик загадочной мумии. 

Знаете ли вы, что выделяют несколько «видов» сфинксов:
  • андросфинкс – самый распространенный, с лицом человека
  • иеракосфинкс – сфинкс с головой сокола
  • криосфинкс – сфинкс с головой барана
  • в том же поминальном храме Аменхотепа III есть изображения сфинксов с телом крокодила
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