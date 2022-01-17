В Луксоре обнаружили двух колоссальных сфинксов

Египетско-германская археологическая миссия, возглавляемая профессором Хуриг Сурузиан и проводившая раскопки в поминальном храме царя Аменхотепа III в древнем городе Луксор, обнаружила большую коллекцию огромных кусков известняка, которые оказались остатками древних статуй.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей, миссия обнаружила обломки у стен и колонн, украшенных церемониальными и ритуальными сценами. Также посреди обнаруженных фрагментов оказались части двух колоссальных известняковых статуй царя Аменхотепа III в форме сфинкса длиной около восьми метров.

Голову фараона венчает немес – царский головной убор, который служил одним из символов власти египетских фараонов. Также фараона отличает царская борода и широкий воротник вокруг шеи. По словам Вазири, статуи были найдены в задней части ворот третьего здания, после чего прошли тщательную очистку, укрепление и реставрацию.