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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Луксоре обнаружили каменные бараньи головы

Анастасия Баринова
18 октября 2021
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
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Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Комплектация Аллеи Сфинксов почти завершена.

Египетские археологи заканчивают масштабные раскопки на Аллее Сфинксов — дороге возрастом 3000 лет, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. 2700-метровая аллея была построена фараоном Аменхотепом III в XII веке до н. э. Когда-то она включала в себя более 1200 статуй и имела важное ритуальное значение. Со временем она была занесена песком, а многие статуи были повреждены.

Раскопки в районе Карнакского храма ведутся с 1940-х годов с большими перерывами. В 2010 году Египет решил привести этот участок в порядок и открыть его для туристов. К 2020 году территория была изучена на 98%. К этому времени здесь было обнаружено множество древних артефактов, и в том числе — многие из утраченных бараноголовых сфинксов. В Древнем Египте баран был символом Амона-Ра, покровителем мощи, энергии и плодородия. Установленные рядом с некрополями, бараноголовые сфинксы также выступали в качестве охраны, безмолвно призывая к благоговейному молчанию.

Недавно были найдены еще три головы баранов. Одна из них посвящена королю Аменхотепу III: на ней есть рог, глаз и отверстие, в которое помещена кобра. Известно, что в короне Аменхотепа III были отверстия для змеи.

Реставраторы вернут головы на их места — так, что они снова превратятся в мифологических сфинксов, расположенных по обеим сторонам аллеи. Эту древнюю дорогу ученые называют музеем под открытым небом, и сейчас работы по ее восстановлению вошли в финальную стадию. Уже вскоре — предположительно, в ноябре — состоится церемония открытия этого памятника.

Узнайте больше о погребальных ритуалах Древнего Египта.

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