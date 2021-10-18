В Луксоре обнаружили каменные бараньи головы

Египетские археологи заканчивают масштабные раскопки на Аллее Сфинксов — дороге возрастом 3000 лет, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы. 2700-метровая аллея была построена фараоном Аменхотепом III в XII веке до н. э. Когда-то она включала в себя более 1200 статуй и имела важное ритуальное значение. Со временем она была занесена песком, а многие статуи были повреждены.

Раскопки в районе Карнакского храма ведутся с 1940-х годов с большими перерывами. В 2010 году Египет решил привести этот участок в порядок и открыть его для туристов. К 2020 году территория была изучена на 98%. К этому времени здесь было обнаружено множество древних артефактов, и в том числе — многие из утраченных бараноголовых сфинксов. В Древнем Египте баран был символом Амона-Ра, покровителем мощи, энергии и плодородия. Установленные рядом с некрополями, бараноголовые сфинксы также выступали в качестве охраны, безмолвно призывая к благоговейному молчанию.

Недавно были найдены еще три головы баранов. Одна из них посвящена королю Аменхотепу III: на ней есть рог, глаз и отверстие, в которое помещена кобра. Известно, что в короне Аменхотепа III были отверстия для змеи.