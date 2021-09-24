В Марокко обнаружили самые древние украшения в мире

В период с 2014 по 2018 год археологи обнаружили в пещере Бизмун, поблизости от города от Эс-Сувейра на атлантическом побережье Марокко, 33 бусины из ракушек.

После тщательного анализа артефактов ученые определили, что бусинам от 142 000 до 150 000 лет. Они предполагают, что древние люди носили бусины как серьги или ожерелья, что делает их самыми древними известными нам украшениями в мире.

Ведущий автор исследования Стивен Кун заявляет, что эти артефакты – самое раннее известное свидетельство формы невербального человеческого общения, благодаря которому можно отследить происхождение наших когнитивных навыков. Получается, что люди начали выражать себя через украшения гораздо раньше, чем считалось прежде.