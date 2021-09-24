В Марокко обнаружили самые древние украшения в мире

В период с 2014 по 2018 год археологи обнаружили в пещере Бизмун, поблизости от города от Эс-Сувейра на атлантическом побережье Марокко, 33 бусины из ракушек.
После тщательного анализа артефактов ученые определили, что бусинам от 142 000 до 150 000 лет. Они предполагают, что древние люди носили бусины как серьги или ожерелья, что делает их самыми древними известными нам украшениями в мире.
Ведущий автор исследования Стивен Кун заявляет, что эти артефакты – самое раннее известное свидетельство формы невербального человеческого общения, благодаря которому можно отследить происхождение наших когнитивных навыков. Получается, что люди начали выражать себя через украшения гораздо раньше, чем считалось прежде.
Бусины, обнаруженные Куном и его коллегами, сделаны из раковин морских улиток, каждая в длину примерно полтора сантиметра. По словам исследователей, отверстия в центре бусинок, а также другие отметины от износа указывают на то, что их носили на веревках или крепили к одежде. Такие украшения обнаруживались в Африке и раньше, но самым древним из них было не более 130 тысяч лет.
Древние бусы из Северной Африки связаны с атерийской культурой среднего каменного века, известной своими специфическими наконечниками для копий. Известно, что атерийцы охотились на газелей, антилоп гну, бородавочников, носорогов и других животных.
Пещера была впервые идентифицирована как палеолитическая в 2008 году. Она содержит уникальную информацию об атерийцах и о том, как они адаптировались к северно-африканскому региону.
Кун заявил, что в дальнейшем его группа намерена выяснить, почему атерийцам захотелось делать и носить украшения. Одним из объяснений может быть необходимость идентифицировать себя на фоне все более растущего населения Северной Африки. Кроме того, возможно, что люди создавали кланы или другие группы для защиты ограниченных ресурсов, а затем использовали бусы, чтобы выразить свою этническую или иную идентичность.
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