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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Мексике найден ацтекский алтарь, тайно построенный после испанского завоевания

Анастасия Баринова
08 декабря 2021
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Фото: Secretaría de Cultura/Gobierno de México
Раскопки велись на территории древнего города-государства Теночтитлан. Предположительно, селение построили в секрете от испанских завоевателей.

Археологи в Мехико, на территории бывшей столицы ацтекской империи Теночтитлан, нашли алтарь, созданный уже после того, как эти земли завоевала Испания. На алтаре находилась урна с человеческим прахом, а рядом располагались 13 керамических курильниц для благовоний и священный сосуд-пульке.

Рисунки на курильницах имеют мифологическое значение, символизируя земную ось, уровни неба и подземный мир. Алтарь относится к периоду между 1521 и 1610 годами. Люди, жившие в частном доме, создали его тайно и продолжали проводить запрещенные ритуалы в честь «окончания цикла жизни и своей цивилизации». Предположительно, в урне находились останки младенца, но эту гипотезу подтвердят или опровергнут в ходе дальнейших исследований.

Само здание, раскопанное неподалеку от столичной площади Гарибальди, тоже представляет большой научный интерес. Дом датируется поздним постклассическим периодом истории Мезоамерики – примерно с 1250 по 1521 годы – но после падения Теночтитлана его реконструировали так, чтобы приспособить внутренний дворик в ритуальных целях. Пять комнат, до сих пор сохранивших напольную плитку, тоже могут многое рассказать о жизни их владельцев. Археологи нашли здесь музыкальные инструменты из кости и другие ритуальные артефакты.

Открытие этого лета пришлось как нельзя кстати: 2021 год проходит в Мексике под знаком «500-летия сопротивления коренных народов» («500 años de resistencia indígena»). Теперь найдено доказательство того, что люди в древности, подчинившись испанскому господству, продолжали придерживаться своих традиций, хоть и признавали отсутствие за ними будущего.

Узнайте больше о том, как Эрнан Кортес оккупировал столицу ацтеков Теночтитлан.

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