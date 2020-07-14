В Мексике нашли остатки дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса

На то, что здесь находился дворец Аксаякатля, указывают найденные артефакты — в частности две каменных скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображала пернатого змея Кецалькоатля.

Аксаякатль правил между 1469 и 1481 годами и был отцом Монтесумы, одного из последних правителей империи.

Падение Теночтитлана — столицы империи ацтеков — произошло в 1521 году. Кортес и его войска захватили город после 70-дневной осады и ожесточенных боев. На руинах Теночтитлана был основан Мехико.

Узнайте, почему более тысячи лет назад майя покинули одну из своих столиц, Тикаль.