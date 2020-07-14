В Мексике нашли остатки дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса
Во время реконструкции здания, построенного в 1755 году, рабочие обнаружили полы из базальтовых плит, на которых стояли массивные колонны. Как сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), эти плиты представляли собой часть открытого пространства во дворце ацтекского правителя Аксаякатля.
Дворец также использовался как дом испанского конкистадора Эрнана Кортеса после падения империи ацтеков. По словам археологов, при создании дома Кортеса использовались материалы из дворца Аксаякатля, который, как и другие священные ацтекские здания, был разрушен испанскими конкистадорами.
A block from the main plaza in #MexicoCity, archaeologists have found remains of a palace built by the #Aztec ruler Axayácatl, father of emperor #Moctezuma, under remains of a palace built by Spanish conquistador Hernán Cortés! https://t.co/C9atuwp0rW#VisitMexico #AztecEmpire pic.twitter.com/CNUtvZSbje— LatAmTravelist (@LatAmTravelist) July 14, 2020
На то, что здесь находился дворец Аксаякатля, указывают найденные артефакты — в частности две каменных скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображала пернатого змея Кецалькоатля.
Аксаякатль правил между 1469 и 1481 годами и был отцом Монтесумы, одного из последних правителей империи.
Падение Теночтитлана — столицы империи ацтеков — произошло в 1521 году. Кортес и его войска захватили город после 70-дневной осады и ожесточенных боев. На руинах Теночтитлана был основан Мехико.
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