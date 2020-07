В Мексике нашли остатки дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса

Находка была сделана во время ремонта исторического здания на главной площади Мехико.

A block from the main plaza in Mexico City, archaeologists have found remains of a palace built by the Aztec ruler Axayácatl, father of emperor Moctezuma, under remains of a palace built by Spanish conquistador Hernán Cortés!