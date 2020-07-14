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История

В Мексике нашли остатки дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса

Михаил Сысоев
14 июля 2020
Эрнан Кортес
Эрнан Кортес
Фото: Wikimedia Commons
Находка была сделана во время ремонта исторического здания на главной площади Мехико.

Во время реконструкции здания, построенного в 1755 году, рабочие обнаружили полы из базальтовых плит, на которых стояли массивные колонны. Как сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), эти плиты представляли собой часть открытого пространства во дворце ацтекского правителя Аксаякатля. 

Дворец также использовался как дом испанского конкистадора Эрнана Кортеса после падения империи ацтеков. По словам археологов, при создании дома Кортеса использовались материалы из дворца Аксаякатля, который, как и другие священные ацтекские здания, был разрушен испанскими конкистадорами.

«Под полом дома Кортеса, на глубине более трех метров, были обнаружены остатки еще одного этажа базальтовых плит, но доиспанских времен. Учитывая его характеристики, специалисты пришли к выводу, что он был частью открытого пространства в бывшем дворце Аксаятля, возможно, во внутреннем дворе», — INAH.

На то, что здесь находился дворец Аксаякатля, указывают найденные артефакты — в частности две каменных скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображала пернатого змея Кецалькоатля.

Аксаякатль правил между 1469 и 1481 годами и был отцом Монтесумы, одного из последних правителей империи.

Падение Теночтитлана — столицы империи ацтеков — произошло в 1521 году. Кортес и его войска захватили город после 70-дневной осады и ожесточенных боев. На руинах Теночтитлана был основан Мехико. 

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