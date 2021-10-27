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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Мексике обнаружили 478 ранее неизвестных комплексов майя и ольмеков

National Geographic Россия
27 октября 2021
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Ученые сумели их найти с помощью лидарных данных.

Международная группа археологов, используя дальномер оптического диапазона и технологию лазерного картографирования, известную как лидар, обнаружила 478 прямоугольных и квадратных комплексов, вероятно, датируемых периодом с 1050 г. до н. э. — 400 г. до н. э., в мексиканских штатах Табаско и Веракрус.

Неожиданная архитектурная традиция связала многие общества ольмеков и майя в Мезоамерике, древнем культурном районе, простирающемся от центральной Мексики до Центральной Америки, пишут исследователи.

Начиная примерно с 3400 лет назад и примерно в течение следующих двух тысячелетий эти общины строили церемониальные центры по общему плану. Этот план был основан на представлениях о космосе, календаре и, возможно, представлениях о Вселенной.

«Планировка и ориентация мезоамериканских городов были тесно связаны с космологией, концепциями времени и ритуальными практиками. Важным регионом в этом отношении является Истмийский регион на юге Мексики и западной Гватемалы, охватывающий побережье Мексиканского залива, где развивались такие центры ольмеков как Сан-Лоренцо и Ла-Вента, а также низменности западных майя», — Такеси Иномата, ведущий автор исследования.

Общество ольмеков возникло примерно от 3500 до 2400 лет назад. Его связь с более поздней культурой майя неясна, хотя люди майя и ольмеков могли влиять на культуры друг друга между 3000 и 2800 лет назад, подозревает Иномата.

Новое исследование продолжает более раннюю работу, которая в 2020 году обернулась обнаружением массивного сооружения майя — прямоугольной платформы длиной в полтора километра. Археологи датировали ее между 1000 и 800 годами до нашей эры и назвали Агуада Феникс.

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Takeshi Inomata Древние церемониальные комплексы в регионах ольмеков и майя в Мексике

Иномата и его коллеги захотели узнать, насколько распространенными были подобные объекты на территории современной Мексики. Для этого они использовали общедоступные лидарные данные, собранные правительством Мексики. Они изучили территорию размером с Ирландию и нашли 478 ранее неизвестных сооружений.

Обнаруженные площадки охватывают обширную территорию, соединяющую Агуада Феникс в низменностях западных майя с более древним Сан-Лоренцо. Кроме того, исследователям удалось обнаружить крупную прямоугольную платформу в Сан-Лоренцо, указывает на убедительные связи между ольмеками и майя.

«Люди всегда считали Сан-Лоренцо очень уникальным и отличным от того, что появилось позже, с точки зрения организации территории. Но теперь мы показываем, что Сан-Лоренцо очень похож на Агуада Феникс — у него есть прямоугольная площадь, окруженная краевыми платформами. Это говорит нам о том, что Сан-Лоренцо очень важен для начала некоторых из этих идей, которые позже были использованы майя», — Такеси Иномата.

Комплексы, обнаруженные командой, вероятно, использовались как места ритуального сбора. Они включают в себя большие центральные открытые пространства, где множество людей могло собираться и участвовать в ритуалах.

Вероятно, потребуются еще десятилетия полевых исследований и раскопок в этих недавно обнаруженных местах. Иномата считает, что эти находки поднимают целый ряд новых вопросов по поводу связей между цивилизациями ольмеков и майя.

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