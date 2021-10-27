В Мексике обнаружили 478 ранее неизвестных комплексов майя и ольмеков

Международная группа археологов, используя дальномер оптического диапазона и технологию лазерного картографирования, известную как лидар, обнаружила 478 прямоугольных и квадратных комплексов, вероятно, датируемых периодом с 1050 г. до н. э. — 400 г. до н. э., в мексиканских штатах Табаско и Веракрус.

Неожиданная архитектурная традиция связала многие общества ольмеков и майя в Мезоамерике, древнем культурном районе, простирающемся от центральной Мексики до Центральной Америки, пишут исследователи.

Начиная примерно с 3400 лет назад и примерно в течение следующих двух тысячелетий эти общины строили церемониальные центры по общему плану. Этот план был основан на представлениях о космосе, календаре и, возможно, представлениях о Вселенной.