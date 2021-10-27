В Мексике обнаружили 478 ранее неизвестных комплексов майя и ольмеков

Международная группа археологов, используя дальномер оптического диапазона и технологию лазерного картографирования, известную как лидар, обнаружила 478 прямоугольных и квадратных комплексов, вероятно, датируемых периодом с 1050 г. до н. э. — 400 г. до н. э., в мексиканских штатах Табаско и Веракрус.
Неожиданная архитектурная традиция связала многие общества ольмеков и майя в Мезоамерике, древнем культурном районе, простирающемся от центральной Мексики до Центральной Америки, пишут исследователи.
Начиная примерно с 3400 лет назад и примерно в течение следующих двух тысячелетий эти общины строили церемониальные центры по общему плану. Этот план был основан на представлениях о космосе, календаре и, возможно, представлениях о Вселенной.
Общество ольмеков возникло примерно от 3500 до 2400 лет назад. Его связь с более поздней культурой майя неясна, хотя люди майя и ольмеков могли влиять на культуры друг друга между 3000 и 2800 лет назад, подозревает Иномата.
Новое исследование продолжает более раннюю работу, которая в 2020 году обернулась обнаружением массивного сооружения майя — прямоугольной платформы длиной в полтора километра. Археологи датировали ее между 1000 и 800 годами до нашей эры и назвали Агуада Феникс.
Иномата и его коллеги захотели узнать, насколько распространенными были подобные объекты на территории современной Мексики. Для этого они использовали общедоступные лидарные данные, собранные правительством Мексики. Они изучили территорию размером с Ирландию и нашли 478 ранее неизвестных сооружений.
Обнаруженные площадки охватывают обширную территорию, соединяющую Агуада Феникс в низменностях западных майя с более древним Сан-Лоренцо. Кроме того, исследователям удалось обнаружить крупную прямоугольную платформу в Сан-Лоренцо, указывает на убедительные связи между ольмеками и майя.
Комплексы, обнаруженные командой, вероятно, использовались как места ритуального сбора. Они включают в себя большие центральные открытые пространства, где множество людей могло собираться и участвовать в ритуалах.
Вероятно, потребуются еще десятилетия полевых исследований и раскопок в этих недавно обнаруженных местах. Иномата считает, что эти находки поднимают целый ряд новых вопросов по поводу связей между цивилизациями ольмеков и майя.