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История

Обнаружено крупнейшее и древнейшее сооружение майя

Михаил Сысоев
04 июня 2020
Агуада Феникс
Фото: Takeshi Inomata
Объект превышает 1 400 метров в длину.

На южной оконечности Мексики было обнаружено гигантское растянутое сооружение длиной более километра. Исследователи утверждают, что оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных.

Объект, который получивший название Агуада Феникс, расположен в штате Табаско, у границы Мексиканского залива. Он настолько велик для своего возраста, что находка заставляет археологов пересмотреть временные рамки архитектурных возможностей майя. До этого древнейшим строением майя считался церемониальный центр в Сейбале, который датируется примерно 950 годом до нашей эры.

Агуада Феникс построен примерно в тот же период — между 1000 и 800 годами до н.э., но его огромный размах делает объект непохожим на всё из того периода, что встречалось ранее.

«Насколько нам известно, это самое старое монументальное сооружение, когда-либо найденное в районе майя, и крупнейшее за всю доиспанскую историю региона», — Такеси Иномата, археолог из Университета Аризоны.

Что еще более поразительно, эта огромная неизвестная структура скрывалась прямо на виду у мексиканцев на протяжении веков. 

«Эта область развита. Это не джунгли; там живут люди. Но этот участок не был известен, потому что он такой плоский и огромный. Он просто выглядит как природный ландшафт», — объясняет Иномата. 

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Takeshi Inomata Агуада Феникс сливается с общим ландшафтом.

Сооружение было обнаружено с помощью аэрофотосъемки с использованием технологии лидар. Оно представляет собой надземную платформу, возвышающуюся на 15 метров над окружающим ландшафтом. Строение растянулось на 1 413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад.

От платформы, окруженной множеством более мелких сооружений, ответвляются девять широких дамб. Этот участок имеет определенное сходство с ольмекскими Сан-Лоренсо и Ла-Вента в близлежащем штате Веракрус, но отсутствие статуй в форме человека на Агуада Феникс отличает этот объект от ольмекских.

«В отличие от этих ольмекских центров, Агуада Феникс не имеет четких показателей выраженного социального неравенства, таких как скульптуры, изображающие людей с высоким статусом. Единственная каменная скульптура, найденная до сих пор в Агуада Феникс, изображает животное», — отмечают авторы исследования. 

Ученые отмечают, что данное открытие может пролить свет на то, как организовывалось это древнее сообщество майя, возможно, отвергнувшее иерархические структуры. 

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