Обнаружено крупнейшее и древнейшее сооружение майя

На южной оконечности Мексики было обнаружено гигантское растянутое сооружение длиной более километра. Исследователи утверждают, что оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных.
Объект, который получивший название Агуада Феникс, расположен в штате Табаско, у границы Мексиканского залива. Он настолько велик для своего возраста, что находка заставляет археологов пересмотреть временные рамки архитектурных возможностей майя. До этого древнейшим строением майя считался церемониальный центр в Сейбале, который датируется примерно 950 годом до нашей эры.
Агуада Феникс построен примерно в тот же период — между 1000 и 800 годами до н.э., но его огромный размах делает объект непохожим на всё из того периода, что встречалось ранее.
Что еще более поразительно, эта огромная неизвестная структура скрывалась прямо на виду у мексиканцев на протяжении веков.
«Эта область развита. Это не джунгли; там живут люди. Но этот участок не был известен, потому что он такой плоский и огромный. Он просто выглядит как природный ландшафт», — объясняет Иномата.
Сооружение было обнаружено с помощью аэрофотосъемки с использованием технологии лидар. Оно представляет собой надземную платформу, возвышающуюся на 15 метров над окружающим ландшафтом. Строение растянулось на 1 413 метров с севера на юг и 399 метров с востока на запад.
От платформы, окруженной множеством более мелких сооружений, ответвляются девять широких дамб. Этот участок имеет определенное сходство с ольмекскими Сан-Лоренсо и Ла-Вента в близлежащем штате Веракрус, но отсутствие статуй в форме человека на Агуада Феникс отличает этот объект от ольмекских.
«В отличие от этих ольмекских центров, Агуада Феникс не имеет четких показателей выраженного социального неравенства, таких как скульптуры, изображающие людей с высоким статусом. Единственная каменная скульптура, найденная до сих пор в Агуада Феникс, изображает животное», — отмечают авторы исследования.
Ученые отмечают, что данное открытие может пролить свет на то, как организовывалось это древнее сообщество майя, возможно, отвергнувшее иерархические структуры.
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