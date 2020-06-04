Обнаружено крупнейшее и древнейшее сооружение майя

На южной оконечности Мексики было обнаружено гигантское растянутое сооружение длиной более километра. Исследователи утверждают, что оно может представлять собой самый старый и самый большой памятник древней цивилизации майя из когда-либо найденных.

Объект, который получивший название Агуада Феникс, расположен в штате Табаско, у границы Мексиканского залива. Он настолько велик для своего возраста, что находка заставляет археологов пересмотреть временные рамки архитектурных возможностей майя. До этого древнейшим строением майя считался церемониальный центр в Сейбале, который датируется примерно 950 годом до нашей эры.

Агуада Феникс построен примерно в тот же период — между 1000 и 800 годами до н.э., но его огромный размах делает объект непохожим на всё из того периода, что встречалось ранее.