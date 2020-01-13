Гигантский слиток золота, найденный в Мексике 39 лет назад, оказался сокровищем ацтеков

Слиток весом 1,93 кг был найден во время строительных работ в парке Аламеда в самом центре Мехико. На протяжении 39 лет его происхождение оставалось загадкой. Но новое исследование Национального Института антропологии и истории (INAH) позволило восстановить его историю.

8 ноября 1519 года Кортес оккупировал столицу ацтеков Теночтитлан и взял в заложники правителя Монтесуму II, присвоив его сокровища. Однако менее чем через год его армия спешно отступила из города. Ученые полагают, что в ходе этого события, произошедшего 30 июня 1520 года, слиток и был утерян войсками Эрнана Кортеса. В историю оно вошло под названием «Ночь печали».