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История

Гигантский слиток золота, найденный в Мексике 39 лет назад, оказался сокровищем ацтеков

13 января 2020
Jesus Valdovinos/INAH
Фото: Jesus Valdovinos/INAH
Ученые очень долго пытались определить его происхождение.

Слиток весом 1,93 кг был найден во время строительных работ в парке Аламеда в самом центре Мехико. На протяжении 39 лет его происхождение оставалось загадкой. Но новое исследование Национального Института антропологии и истории (INAH) позволило восстановить его историю.

8 ноября 1519 года Кортес оккупировал столицу ацтеков Теночтитлан и взял в заложники правителя Монтесуму II, присвоив его сокровища. Однако менее чем через год его армия спешно отступила из города. Ученые полагают, что в ходе этого события, произошедшего 30 июня 1520 года, слиток и был утерян войсками Эрнана Кортеса. В историю оно вошло под названием «Ночь печали».

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«Ночь печали»
Фото: Неизвестный художник, вторая половина XVII века
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Битва за Теночтитлан
Фото: Неизвестный художник, вторая половина XVII века
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Официальный портрет Эрнана Кортеса, маркиза Оахаки с гербом
Фото: Wikimedia Commons
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Кортес в молодые годы
Фото: Неизвестный художник, изображение XVII века

В июне 1520 года Кортес, который начал экспедицию без официального разрешения, узнал, что испанский губернатор на Кубе послал группу солдат, чтобы арестовать его. После этого он оставил своего лейтенанта Педро де Альварадо командующим в Теночтитлане и отправился с частью армии оказать сопротивление прибывающим солдатам.

Во время отсутствия Кортеса, Альварадо начал опасаться, что ацтеки нападут на него, и убил несколько представителей знати. Финальным событием, спровоцировавшим восстание ацтеков оказалась смерть Монтесумы II, после которой на испанцев был организован ряд ожесточенных нападений.

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Встреча Кортеса и Монтесумы
Фото: Неизвестный художник, вторая половина XVII века
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Штурм испанской резиденции и смерть Монтесумы
Фото: Неизвестный художник, вторая половина XVII века

Конкистадоры приняли решение бежать из Теночтитлана. Войска Кортеса взяли с собой все награбленные сокровища, которые удалось унести. Вероятно, в тот момент кто-то из них случайно уронил слиток в один из каналов Теночтитлана, где драгоценность пролежала почти пять веков. Исследование при помощи рентгеновских лучей показало, что слиток соответствует другим ацтекским изделиям той эпохи. По словам ученых, это золото является ключевым доказательством событий «Ночи печали».

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