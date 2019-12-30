В Кулубе обнаружили огромный дворец майя

Останки большого дворца были обнаружены в археологических раскопках Кулубы в мексиканском штате Юкатан. Как предполагают ученые, этот дворец использовался знатью майя около тысячи лет назад.

Дворец был около 6 метров в высоту, 55 метров в длину и 15 метров в ширину. Он состоял из шести комнат, из которых две были жилыми, две – алтарными, еще одна была холлом, а в последней находилась печь.

Мексиканский национальный институт антропологии и истории (INAH) сообщил, что археологи также обнаружили во время раскопок дворца захоронение, содержащее останки «разных людей». Организация надеется, что антропологическая экспертиза этих останков поможет пролить свет на то, кто населял когда-то Кулубу.