В Кулубе обнаружили огромный дворец майя

Останки большого дворца были обнаружены в археологических раскопках Кулубы в мексиканском штате Юкатан. Как предполагают ученые, этот дворец использовался знатью майя около тысячи лет назад.
Дворец был около 6 метров в высоту, 55 метров в длину и 15 метров в ширину. Он состоял из шести комнат, из которых две были жилыми, две – алтарными, еще одна была холлом, а в последней находилась печь.
Мексиканский национальный институт антропологии и истории (INAH) сообщил, что археологи также обнаружили во время раскопок дворца захоронение, содержащее останки «разных людей». Организация надеется, что антропологическая экспертиза этих останков поможет пролить свет на то, кто населял когда-то Кулубу.
Эксперты считают, что это место было заселено в течение двух разных периодов: между 600 и 900 гг. н.э. и 850-1050 гг. н.э. Первая эра обитания приходится на классический период цивилизации майя, когда 19-миллионное население этой цивилизации проживало на территориях нынешней Мексики, Гватемалы и северного Белиза. Однако около 900 г нашей эры многие крупные города майя пришли в упадок. Исследователи предполагают, что это могло произойти из-за экстремальной засухи, войны или изменения структуры торговли.
Второй период характеризуется процветанием городов майя в северной низменности. Главным из них был город Чичен-Ица на территории современного Юкатана. Исследователи из INAH считают, что Кулуба находилась под контролем именно этого города.
Кулуба была впервые обнаружена в 1939 году. В настоящее время археологи работают над восстановлением древних зданий, включая пирамиды и дворцы. Некоторые части Кулубы, расположенные недалеко от Канкуна, уже открыты для туристов.
Исследователи полагают, что по мере продолжения работы во дворце будут обнаружены новые свидетельства о древнем поселении.