В могиле трех обнимающихся детей нашли странный барабан

Теперь на него смогут посмотреть все желающие.

На следующей неделе в Британском музее будет выставлено произведение древнего искусства, которому около 5 000 лет. Археологи точно не уверены, что это, но пока что называют найденный артефакт барабаном. По словам представителей музея, меловой барабан эпохи Стоунхенджа является «самым важным произведением доисторического искусства, найденным в Британии за последние 100 лет».

Барабан был найден в загородном поместье недалеко от деревни Бертон-Агнес в Восточном Йоркшире в 2015 году. Во время рядовых раскопок археологи наткнулись на необычное древнее захоронение – могилу, где находились трое детей в возрасте от трех до 12 лет. Их останки были перемешаны друг с другом, так что археологи пришли к выводу, что их хоронили будто бы в обнимающейся позе.

Над головой старшего ребенка был помещен барабан вместе с меловым шариком и полированной костяной булавкой. Несмотря на название, данное артефакту, археологи не думают, что этот предмет использовался как музыкальный инструмент. Это было скорее произведение скульптурного искусства, оберег или, может быть, детская игрушка.

Как отмечают исследователи, подобная могила – это чрезвычайно редкая находка, потому что древние люди в неолитической Британии обычно оставляли тела на съедение животным или просто сжигали их.

На средневековом кладбище найден загадочный скелет безголовой лошади читать

«Барабан столь важен, поскольку представляет собой один из наиболее искусно украшенных предметов этого периода, найденных где-либо в Великобритании и Ирландии», — говорится в сообщении Британского музея.

По словам куратора Британского музея Нила Уилкина, резьба на барабане похожа на аналогичную на других предметах, найденных в неолитических памятниках в Шотландии и Ирландии. Это намекает на то, что доисторические сообщества общались друг с другом несмотря на значительные географические расстояния.

Исследователи отмечают, что три похожих барабана из мела были найдены в деревне Фолктон — примерно в 25 км от Бертон-Агнес — в 1889 году. Радиоуглеродный анализ показал, что они были созданы одновременно с первой фазой строительства Стоунхенджа, между 3005 и 2890 годами до нашей эры.