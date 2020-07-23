В Монголии нашли затерянный город империи Хунну. Для защиты от их набегов построили Великую Китайскую стену
Хунну были конфедерацией кочевых племен, создавших огромную империю в Центральной Азии (с 220 года до н. э. по II век н. э.). В период расцвета хуннская держава покрывала значительную часть Монголии и Южной Сибири, простираясь от Маньчжурии на востоке до Памира на западе.
Кочевники вели непрерывные войны с Китаем, и для защиты от их набегов император Цинь Шихуан (259—210 гг. до н. э., династия Цинь) распорядился построить Великую Китайскую стену вдоль Иншаня. Однако конец державе хуннов положил не Китай, а набравшее силу сяньбийское государство.
В 155 году нашей эры хунны были разбиты сяньбийским вождем Таньшихуаем, что привело к расколу хуннского этноса на четыре ветви. Считается, что одна из ветвей дала начало новому народу, который в Европе известен как гунны.
Различные гипотезы предполагают, что хунны могли говорить на иранском, монгольском, тюркском, уральском или енисейском языках. Одной из главных загадок этого народа было местонахождение их столицы Луут или Луньчэн, также известной как «Город драконов».
Команда археологов из Улан-Баторского государственного университета считает, что они, наконец, разгадали тайну местонахождения главного города хуннской державы. В 2017 году исследователи сделали несколько важных находок в Ульзиитском районе провинции Архангай в центральной Монголии возле берегов реки Орхон. Из-за нехватки средств работы были прерваны и возобновлены только в 2020 году.
Главной находкой оказался фрагмент украшения крыши здания с надписью: «Сын Неба Чаньюй». Название «Сын Неба» имеет имперское китайское происхождение и восходит к династии Чжоу. Этот императорский титул использовался, чтобы указать, что правитель имел Мандат Небес, который узаконил его правление.
Титул Чаньюй был титулом правителя империи Хунну. Археолог Тумур-Очир Идерхангай, руководивший раскопками, заявил, что «это первый случай, когда был обнаружен объект с такой надписью».
Исследователи уверены, что дальнейшие раскопки подтвердят их версию. Согласно древним источникам, столица Хунну располагалась в Хангайских горах Монголии, что соответствует месторасположению объекта.
Столица Хунну когда-то была огромным городом, который был закрыт двойной стеной и имел массивное водохранилище. Археологи надеются найти свидетельства этих строений на месте раскопок.
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