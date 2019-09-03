Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
История

В московском Кремле построят подземный археологический музей

Интерфакс
03 сентября 2019
Вид на московский Кремль. Юрий Дегтярев
Вид на московский Кремль
Фото: Юрий Дегтярев
московский кремль, вид сверху. Airpano.ru
Фото: Airpano.ru
Московский Кремль, ночь. Москва. Anatoli Weingart
Фото: Anatoli Weingart
Общая площадь комплекса составит более 1500 квадратных метров.

Комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. Экспозицию составят подлинные археологические раскопы, предметы, найденные во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции.

Пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным. Также из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом.

Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. В 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса была демонтирована, и на его месте проведены археологические исследования.

В ходе обследования сохранившихся под корпусом подвальных помещений ученые обнаружили части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

/upload/iblock/6b2/6b2b0a72365b2d695e51c5110dd61e69.jpg
Россия
Другой Кремль: Москва глазами путешественника во времени
2019.06.11_Cherepahi_006.jpg
Звери
Контрабанда в капусте: как спасли 4 100 редких черепах
1d4feb3fc1aa434cbbac189eb7da2eaf.max-2000x1000.jpg
Архивное фото
Сук, на котором сидишь
Мусор на пляже
Человек
Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира
Вена
Путешествия
Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира
710620663.jpg
National Geographic Traveler
Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Природа
Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет
The North Face Moon Parka
Наука
Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров
Разрушенные ураганом Багамы
Происшествия
«Это Апокалипсис»: чудовищные последствия урагана «Дориан» на Багамах