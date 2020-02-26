В немецком лесу найдена советская шпионская радиостанция

Археологи из Рейнского регионального музея (Бонн) вели раскопки в лесу под Кельном, исследуя руины виллы римского периода. Среди находок, не относящихся к цели экспедиции, оказалась советская радиостанция Р-394КМ «Стриж». Она находилась в герметичном металлическом ящике.
Радиостанция была выпущена в 1987 году; она использовалось странами Варшавского договора на заключительных этапах холодной войны и была последней моделью до падения железного занавеса и распада Советского Союза в 1989–1991 годах.
Устройство состоит из пяти модулей: источника питания, энкодера, приемника, батарейного модуля, а также передатчика с запоминающим устройством. В комплект входили наушники, пояс с дополнительными батареями, зарядное устройство, ручной генератор, антенна, телескопическая мачта и расположенного в корпусе под заглушкой комплекта запасных частей.
Archaeologists looking for a Roman villa in western Germany unearthed a Soviet spy radio—manufactured in 1987—that had been sealed in a metal box and hidden just a few miles away from a nuclear research center and military air base. https://t.co/HLi7mlNFSR pic.twitter.com/JPQSWv02vt— Archaeology Magazine (@archaeologymag) February 24, 2020
Модель предназначена для работы в диапазоне частот от 1,3 до 13,5 мегагерца и имеет дальность действия передатчика около 1 200 километров. Сообщения отправлялись в кодированном виде группами по 5 цифр. В зависимости от режима, можно было посылать от 12 до 167 групп цифр в минуту.
Обнаруженная радиостанция имеет отметки на английском и немецком языках. Историки полагают, что она использовалась для отправки секретных отчетов в Советский Союз о наблюдении за Центром ядерных исследований в Юлихе (Jülich Nuclear Research Centre), расположенном примерно в 10 км к западу от места находки. Объектом интереса Советского Союза также могла быть военная авиабаза в Нёрфенихе (Fliegerhorst Nörvenich), лежащая на таком же расстоянии к юго-востоку, где до 1995 года базировались ядерные ракеты США Pershing.
Найденное устройство идеально сохранилось: археологи полагают, что если заменить модуль с батареей, оно будет полностью работоспособно, но это пока не проверялось.
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