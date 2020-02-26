В немецком лесу найдена советская шпионская радиостанция

Археологи из Рейнского регионального музея (Бонн) вели раскопки в лесу под Кельном, исследуя руины виллы римского периода. Среди находок, не относящихся к цели экспедиции, оказалась советская радиостанция Р-394КМ «Стриж». Она находилась в герметичном металлическом ящике.

Радиостанция была выпущена в 1987 году; она использовалось странами Варшавского договора на заключительных этапах холодной войны и была последней моделью до падения железного занавеса и распада Советского Союза в 1989–1991 годах.

Устройство состоит из пяти модулей: источника питания, энкодера, приемника, батарейного модуля, а также передатчика с запоминающим устройством. В комплект входили наушники, пояс с дополнительными батареями, зарядное устройство, ручной генератор, антенна, телескопическая мачта и расположенного в корпусе под заглушкой комплекта запасных частей.