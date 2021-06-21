В немецком замке найден череп работы Бернини

В пределах современного Дрездена, на берегу Эльбы, находится замок Пильниц. В прошлом он был загородной резиденцией саксонских монархов из династии Веттинов, а теперь в его стенах работает музей. Однажды, готовя экспонаты к выставке Караваджо, музейные специалисты обратили внимание на один из предметов: череп из белого каррарского мрамора. Он был вылеплен настолько реалистично, что его можно было принять за настоящий – кураторы поневоле провели параллели с римским искусством. Кто-то в шутку предположил, что это работа Джованни Бернини, но поверить этому было сложно: творения Бернини, известнейшего ведущего скульптора XVII века, высоко ценятся искусствоведами, все они каталогизированы, и об утраченных скульптурах ничего известно не было.

Череп был перевезен в реставрационную мастерскую Дрезденского государственного художественного собрания, и дальнейшие исследования доказали – реалистичная скульптура и впрямь является творением Бернини. На след удалось напасть в исторических документах: Раймон Ле Плат, советник по искусству Августа Сильного – польского короля и курфюрста Саксонии – рассказывает, как «мертвая голова» оказалась в собственности короны.