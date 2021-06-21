В немецком замке найден череп работы Бернини

В пределах современного Дрездена, на берегу Эльбы, находится замок Пильниц. В прошлом он был загородной резиденцией саксонских монархов из династии Веттинов, а теперь в его стенах работает музей. Однажды, готовя экспонаты к выставке Караваджо, музейные специалисты обратили внимание на один из предметов: череп из белого каррарского мрамора. Он был вылеплен настолько реалистично, что его можно было принять за настоящий – кураторы поневоле провели параллели с римским искусством. Кто-то в шутку предположил, что это работа Джованни Бернини, но поверить этому было сложно: творения Бернини, известнейшего ведущего скульптора XVII века, высоко ценятся искусствоведами, все они каталогизированы, и об утраченных скульптурах ничего известно не было.
Череп был перевезен в реставрационную мастерскую Дрезденского государственного художественного собрания, и дальнейшие исследования доказали – реалистичная скульптура и впрямь является творением Бернини. На след удалось напасть в исторических документах: Раймон Ле Плат, советник по искусству Августа Сильного – польского короля и курфюрста Саксонии – рассказывает, как «мертвая голова» оказалась в собственности короны.
A curator's archival research identified a previously unattributed marble skull as a lost masterpiece by Bernini. https://t.co/EPIGbRk1i2— Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) June 18, 2021
В 1728 году король купил череп вместе со 164 античными статуями и четырьмя произведениями искусства в стиле барокко. Предыдущим владельцем был кардинал и коллекционер древностей Флавио Киджи. Он приходился племянником папе Александру VII и унаследовал «сувенир» после его смерти.
Александр VII, возглавлявший католическую церковь с 1655 по 1667 годы, спустя несколько дней после вступления в должность заказал череп из белого каррарского мрамора. Он должен был символизировать хрупкость человеческого существования.
Искусствоведы отмечают, что художники часто создавали страшные образы, черпая вдохновение во фразе «memento mori»: «помни о смерти». И если современному зрителю они могут показаться неприятными, то для древних философов это было «оптимистичное и полное смысла послание» о необходимости максимально использовать отпущенное время. Для Александра VII череп оказался пророческим артефактом: вскоре на Рим обрушилась чума, и церковь под руководством папы помогала городу в борьбе с нею.
После того, как резиденция саксонских монархов стала музеем, череп находился под стеклом в отделе археологии, но история его происхождения уже была утрачена, и его никто не изучал отдельно. Теперь экспонат, а также картину Гвидо Убальдо Аббатини, на которой Александр держит на скульптуре руку, можно увидеть в Дрездене на выставке «Бернини, Папа и Смерть», которая продлится до 5 сентября.
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