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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
История

В Неве у Эрмитажа нашли судно XIX века

National Geographic Россия
06 ноября 2020
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Фото: Александр Шереметев
Исследование реки проводится водолазами Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО).

Водолазы ЦПИ РГО, которые проводят первое сплошное археологическое обследование акватории Невы в Санкт-Петербурге, обнаружили вблизи Эрмитажа деревянный корпус судна XIX века, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦПИ РГО. 

«Сплошное археологическое обследование акватории Невы проводится впервые. У Эрмитажа лежит деревянный корпус судна XIX века с адмиралтейским якорем на борту. С него для первичной идентификации был поднят большой глиняный горшок», — ЦПИ РГО.

В пресс-службе пояснили, что пока нельзя однозначно определить возраст находок. Например, якорь, обнаруженный на борту судна, мог быть утерян другим судном. Поэтому сейчас образцы отправлены на проведение лабораторного анализа.

Кроме того, в экспедиции текущего сезона было обнаружено 12-метровое крестьянское палубное судно в акватории Большой Невы, конструкция которого ранее не встречалась. Вблизи Меншиковского дворца обнаружена баржа с грузом корабельных деталей: бронзовых иллюминаторов, металлических дверей и латунных артиллерийских гильз. Всего в этом сезоне водолазы планируют изучить четыре объекта на дне Невы.

Работы по гидроакустическому обследованию дна ЦПИ РГО начал еще в 2019 году, продолжение работ пришлось на осень 2020 года. С помощью многолучевого эхолота на карте отмечается каждая аномалия и каждый подводный объект, который с высокой точностью снимает поисковая аппаратура. Цель экспедиции — поиск, обследование, идентификация и учет затонувших кораблей и судов.

На сегодняшний день гидроакустики ЦПИ РГО обследовали 80% дельты Невы в пределах города. Зафиксировано 150 гидроакустических аномалий, значительная часть которых перспективна для дальнейшего научного анализа. Предположительно это 7-8 разных типов судов. На съемке видны ладьеобразные корпуса, 50- и 30-метровые баржи, типичные для местной перевозки грузов, буксиры. 

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