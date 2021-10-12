В Норвегии найдены древнейшие лыжи

Способ крепления носка и кожаный ремешок вокруг пятки – важное свидетельство того, как эти лыжи использовались. Такой способ фиксации ноги делает лыжи более устойчивыми и помогает человеку при подъеме в гору и при спуске с нее, а большая ширина делает лыжи пригодными для глубокого снега. Традиционный тип катания на лыжах до наших дней не дошел, но известно, что на Алтае похожие типы лыж были также оснащены мехом с нижней стороны – это облегчало подъем.

Норвежская находка 2014 года не могла дать ответа на вопрос, была ли поверхность покрыта мехом. Однако ученые надеялись, что рядом может находиться другая лыжа, и ждали, когда ледяной пласт растает самостоятельно. Время от времени сюда являлись экспедиции, а также велась проверка динамики таяния по спутниковым снимкам. И вот наконец план осуществился: в конце сентября 2021 года на поверхности показалась вторая лыжа. Она находилась в пяти метрах от первой.