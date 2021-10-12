В Норвегии найдены древнейшие лыжи

На юге Норвегии, в округе Иннландет, найдены лыжи возрастом 1300 лет. Открытие было сделано в два этапа: сначала в 2014 году на горе Дигерварден ученым попалась одна лыжа, а спустя семь лет лед оттаял достаточно для того, чтобы «освободить» ее пару.
Радиоуглеродный анализ позволил датировать находку 750 годом н.э. Она относится к известному типу: широкие лыжи с опорой для ноги. Аналогичные изделия раньше встречались, но, во-первых, только в низинах, и, во-вторых, никогда еще крепление не сохранялось целиком и на своем месте.
Способ крепления носка и кожаный ремешок вокруг пятки – важное свидетельство того, как эти лыжи использовались. Такой способ фиксации ноги делает лыжи более устойчивыми и помогает человеку при подъеме в гору и при спуске с нее, а большая ширина делает лыжи пригодными для глубокого снега. Традиционный тип катания на лыжах до наших дней не дошел, но известно, что на Алтае похожие типы лыж были также оснащены мехом с нижней стороны – это облегчало подъем.
Норвежская находка 2014 года не могла дать ответа на вопрос, была ли поверхность покрыта мехом. Однако ученые надеялись, что рядом может находиться другая лыжа, и ждали, когда ледяной пласт растает самостоятельно. Время от времени сюда являлись экспедиции, а также велась проверка динамики таяния по спутниковым снимкам. И вот наконец план осуществился: в конце сентября 2021 года на поверхности показалась вторая лыжа. Она находилась в пяти метрах от первой.
Back in 2014, the Secrets of the Ice program found an exceptional pre-Viking ski, 1300 years old, at the Digervarden Ice patch. The ski was complete, including the binding – one of only two skis from prehistory in this condition. pic.twitter.com/6I1sGp0Uhq— Secrets Of The Ice (@brearkeologi) October 5, 2021
Условия для раскопок оставались неблагоприятными: начался сильный шторм, и археологи боялись, что находка будет засыпана новым слоем снега, который уже не растает до весны. С помощью лопат и ледорубов лыжу вместе с мерзлым куском снега вырезали из ледяного пласта, а на нее саму потом осторожно лили теплую воду, чтобы освободить из холодного плена.
Лыжа лежала нижней стороной вверх, но после того, как ученые ее перевернули, последние сомнения в ее принадлежности развеялись. Тип крепления был точно таким же, как у первой лыжи. Ее длина составляет 187 см, ширина – 17 см. Это больше на 17 и 2 сантиметра по сравнению с первой лыжей, но разница в размерах объясняется разной степенью воздействия окружающей среды. Обнаруженный в 2021 году артефакт залегал на 4-5 метров глубже.
Он позволил ответить на вопрос, использовали ли древние норвежцы мех для «тюнинга» лыж. На лыже-2014 не было найдено отверстий, которые могли бы свидетельствовать об укреплении меховых лоскутов, однако их можно и просто наклеивать – в этом случае тыльная поверхность должна быть гладкой, и никто не знал, делали ли ее таковой. Лыжа-2021 имела на поверхности вместо этого четко прочерченную борозду, как это можно видеть на многих моделях современных лыж. Это означает, что меха не было.
BREAKING NEWS! We have just made an incredible discovery at the Digervarden ice patch, Norway. We have found the best-preserved prehistoric pair of skis in the world! 1300 years old and both have the bindings preserved. The second of the two skis has just come out of the ice❤️ pic.twitter.com/fa2SYTSBfY— Secrets Of The Ice (@brearkeologi) October 5, 2021
Не меньше ученых интересовала история владельца лыж. На этом участке Дигервардена было обнаружено множество предметов, связанных с охотой и другими занятиями. Самым логичным было бы предположение о том, что лыжи оставил охотник. Вместе с тем эта горная тропа могла быть официальной «транспортной» артерией того времени: здесь же были найдены груды камней, известные как туры. В Скандинавии они нередко указывали направление движения. Таким образом, лыжи могли принадлежать проводнику или просто путешественнику. Известно лишь, что он воткнул их вертикально, чтобы они были видны издалека, но вернуться за ними не смог.
Узнайте об открытиях на другой норвежской горе в фюльке Иннландет.