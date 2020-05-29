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История

В Норвегии нашли настольную игру возрастом не менее 1600 лет

Михаил Сысоев
29 мая 2020
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Фото: University of Bergen
Исследователи до сих пор пытаются понять ее правила.

В апреле 2020 года норвежские археологи из музея при Университете Бергена раскопали остатки небольшой могилы раннего железного века возле деревни Итре-Фосс в западной Норвегии. В ней они обнаружили несколько фрагментов разбитой глиняной посуды и обожженного стекла, а также настольную игру, которая датируется 100-400 гг. н. э.

Фрагменты игры представляют собой 13 целых и 5 сломанных игровых фишек, а также почти неповрежденную игровую доску. Археологи предполагают, что похороненный в этом месте человек принадлежал к элите и обладал высоким статусом. По словам участника исследования Мортена Рамстада, подобные предметы говорят о контактах с Римской империей, где только высшие слои общества проводили время за настольными играми.

«Найти игру, которой почти две тысячи лет, невероятно увлекательно. Это показывает, насколько люди того времени отличались от нас», — Мортен Рамстад.

Эта игра могла быть основана на римской игре Ludus latrunculorum, которая считается вариантом более ранних греческих игр, известных как Petteia, pessoí, psêphoi, poleis и pente grammaí. В Платоновской республике противников Сократа называли «плохими игроками петтеи, которые загнаны в угол и не имеют возможности двигаться». 

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University of Bergen
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University of Bergen

Все эти игры были ранними предками более известной настольной игры Хнефатафл, представляющей собой семейство древних скандинавских и кельтских настольных игр, в которые играли на клетчатой ​​или решетчатой ​​игровой доске с двумя армиями. 

Надежные описания правил этой игры отсутствуют. Исследователи предполагают, что фишки в ней двигались по принципу движения ладьи в современных шахматах в зависимости от четности или нечетности числа, выпавшего на игральной кости. 

Место, где ученые вели раскопки, — это часть старого морского пути, получившего название Нордвеген — «северный путь», от которого получила название Норвегия. По словам исследователей, это открытие поможет лучше понять, как жители этих мест взаимодействовали с римской культурой. 

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