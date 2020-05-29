В Норвегии нашли настольную игру возрастом не менее 1600 лет

В апреле 2020 года норвежские археологи из музея при Университете Бергена раскопали остатки небольшой могилы раннего железного века возле деревни Итре-Фосс в западной Норвегии. В ней они обнаружили несколько фрагментов разбитой глиняной посуды и обожженного стекла, а также настольную игру, которая датируется 100-400 гг. н. э.
Фрагменты игры представляют собой 13 целых и 5 сломанных игровых фишек, а также почти неповрежденную игровую доску. Археологи предполагают, что похороненный в этом месте человек принадлежал к элите и обладал высоким статусом. По словам участника исследования Мортена Рамстада, подобные предметы говорят о контактах с Римской империей, где только высшие слои общества проводили время за настольными играми.
Эта игра могла быть основана на римской игре Ludus latrunculorum, которая считается вариантом более ранних греческих игр, известных как Petteia, pessoí, psêphoi, poleis и pente grammaí. В Платоновской республике противников Сократа называли «плохими игроками петтеи, которые загнаны в угол и не имеют возможности двигаться».
Все эти игры были ранними предками более известной настольной игры Хнефатафл, представляющей собой семейство древних скандинавских и кельтских настольных игр, в которые играли на клетчатой или решетчатой игровой доске с двумя армиями.
Надежные описания правил этой игры отсутствуют. Исследователи предполагают, что фишки в ней двигались по принципу движения ладьи в современных шахматах в зависимости от четности или нечетности числа, выпавшего на игральной кости.
Место, где ученые вели раскопки, — это часть старого морского пути, получившего название Нордвеген — «северный путь», от которого получила название Норвегия. По словам исследователей, это открытие поможет лучше понять, как жители этих мест взаимодействовали с римской культурой.
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