В Норвегии обнаружили древний храм, построенный во славу Тора и Одина

В Норвегии были обнаружены останки 1200-летнего языческого храма, посвященного скандинавским богам, таким как Тор и Один, — редкая реликвия религии викингов, построенная за несколько веков до того, как в регионе начало господствовать христанство. Находка была обнаружена в местечке Осе недалеко от города Эрста на участке, где ведется строительство жилищного комплекса.

Археологи отмечают, что большое деревянное здание — около 14 метров в длину, 8 метров в ширину и до 12 метров в высоту — можно датировать концом VIII века. Храм использовался для поклонения и жертвоприношения богам во время летнего и зимнего солнцестояния.

По словам исследователей, прежде руины подобных сооружений обнаруживались только в Швеции и Дании. Как рассказал археолог из Университетского музея Бергена Сорен Динхофф, норвежцы начали строить «дома богов» в VI веке, ранее обряды поклонения древнескандинавским богам проводились на открытом воздухе.