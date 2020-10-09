В Норвегии обнаружили древний храм, построенный во славу Тора и Одина

В Норвегии были обнаружены останки 1200-летнего языческого храма, посвященного скандинавским богам, таким как Тор и Один, — редкая реликвия религии викингов, построенная за несколько веков до того, как в регионе начало господствовать христанство. Находка была обнаружена в местечке Осе недалеко от города Эрста на участке, где ведется строительство жилищного комплекса.
Археологи отмечают, что большое деревянное здание — около 14 метров в длину, 8 метров в ширину и до 12 метров в высоту — можно датировать концом VIII века. Храм использовался для поклонения и жертвоприношения богам во время летнего и зимнего солнцестояния.
По словам исследователей, прежде руины подобных сооружений обнаруживались только в Швеции и Дании. Как рассказал археолог из Университетского музея Бергена Сорен Динхофф, норвежцы начали строить «дома богов» в VI веке, ранее обряды поклонения древнескандинавским богам проводились на открытом воздухе.
В прошлом месяце археологи раскопали фундамент древнего здания. Их раскопки выявили также следы ранних сельскохозяйственных поселений, возрастом 2000-2500 лет, в том числе остатки двух длинных домов, каждый из которых мог бы стать центром небольшой фермы для семьи и скота, говорит археолог Сорен Динхофф из Университетского музея Бергена.
Остатки «дома бога» в Осе, однако, относятся к более позднему времени, когда в этом районе начала доминировать элитная группа богатых семей.
«Когда образовалось новое социально дифференцированное общество, в римском железном веке, эти семьи возглавили культ», — отмечают исследователи. По их словам, скандинавское религиозное поклонение стало более идеологически выверенным и организованным, а дома богов в Осе были построены по образцу христианских базилик, которые путешественники видели в южных странах.
Почитайте о волонтерах, которые спасают уникальные деревянные храмы на Русском Севере.