В Норвегии впервые за сто лет откопают погребальный корабль викингов

Корабль викингов в Йеллестаде был найден недалеко от Халдена на юге Норвегии в 2018 году с помощью георадарной съемки. Эта технология позволила исследователям получить изображения судна, которое было захоронено между VIII и X веками нашей эры. Ученые определили, что корабль насчитывает 19,8 метра в длину и сделан из дуба.

Судно, вероятно, было создано для путешествий на большие расстояния в море, объясняет археолог Сигрид Гундерсон. Вполне возможно, что у него когда-то были мачта и весла. Изображения показывают, что в одном из отсеков корабля может быть захоронение.

Корабельные захоронения были важным погребальным обычаем в эпоху викингов, но обычно они предназначались для элиты. Скорее всего, судно было последним пристанищем для короля или королевы, которых положили в баркас, а затем покрыли большой земляной насыпью, образовавшей курган. Позже курган был вспахан, а судно обнаружилось всего в полуметре от поверхности.