В Норвегии впервые за сто лет откопают погребальный корабль викингов

Корабль викингов в Йеллестаде был найден недалеко от Халдена на юге Норвегии в 2018 году с помощью георадарной съемки. Эта технология позволила исследователям получить изображения судна, которое было захоронено между VIII и X веками нашей эры. Ученые определили, что корабль насчитывает 19,8 метра в длину и сделан из дуба.
Судно, вероятно, было создано для путешествий на большие расстояния в море, объясняет археолог Сигрид Гундерсон. Вполне возможно, что у него когда-то были мачта и весла. Изображения показывают, что в одном из отсеков корабля может быть захоронение.
Корабельные захоронения были важным погребальным обычаем в эпоху викингов, но обычно они предназначались для элиты. Скорее всего, судно было последним пристанищем для короля или королевы, которых положили в баркас, а затем покрыли большой земляной насыпью, образовавшей курган. Позже курган был вспахан, а судно обнаружилось всего в полуметре от поверхности.
Изначально археологи не планировали откапывать корабль из-за риска повреждения древесины под воздействием воздуха. Однако в 2019 году во время пробных раскопок археологи сделали тревожное открытие. Дренажная канава возле могилы способствовала быстрому разрушению деревянного корпуса судна. Придется выкопать захороненный корабль викингов или позволить ему разлагаться быстрее.
Часть органического материала, которая залегает на расстоянии от дренажной канавы, кажется, находится в хорошем состоянии. Киль захороненного корабля викингов, похоже, не поврежден. Однако было установлено, что корабль подвергается грибковому воздействию. Вредоносное сочетание влаги, возрастающего воздействия воздуха после пробного раскопа и грибка означает, что корабль нужно как можно быстрее выкопать из земли.
Норвежское правительство согласилось финансировать проект по раскопкам корабля, выделив 1,6 миллиона долларов. Раскопки начнутся, как только проект будет одобрен парламентом. Несмотря на то, что практика хоронить выдающихся воинов и знатных персон вместе с кораблем была у викингов широко распространена, до настоящего времени в Норвегии дошли лишь три таких судна. Однако в отличие от предыдущих захоронений, этот корабль может быть исследован с использованием современных технологий.
Считается, что подобные захоронения проводились по сложным социальным, религиозным и политическим причинам, и, если мы лучше поймем их, то сможем получить больше сведений о жизни и погребальных обычаях викингов.
Земля над погребенным кораблем викингов будет просеяна для обнаружения каких-либо артефактов. После удаления почвы будут сделаны трехмерные изображения всего древесного материала, чтобы исследователи смогли воссоздать первоначальный вид судна. Вся сохранившаяся органика будет обработана химическими веществами для ее сохранения.
Если материала после раскопок будет достаточно, корабль может быть выставлен на всеобщее обозрение, как это было сделано ранее с аналогичным захоронением — Осбергской ладьей, обнаруженной в Норвегии больше ста лет назад.