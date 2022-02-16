В Перу найдено ритуальное детское захоронение

Ученые из перуанского национального Университета Сан-Маркос совершили новое открытие.

Перуанские археологи ведут раскопки в местности Кахамаркилья (Cajamarquilla), примерно в 25 километрах от столицы. Эта территория занимает площадь около 167 гектаров и является одним из крупнейших археологических памятников в стране. В конце прошлого года здесь было совершено сенсационное открытие: в подземной гробнице была найдена необычная мумия возрастом 800 – 1200 лет.

Она находилась в сидячем положении «в позе эмбриона» и была перевязана веревками, а ее руки прикрывали ладонями лицо. Тело принадлежало человеку 35 – 40 лет.

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Открытие может казаться жутким, но этот мужчина не был напуган или замучен; он был похоронен согласно принятым традициям. Однако недавняя находка в той же гробнице добавляет открытию мрачности.

Поскольку погребальное помещение было слишком велико для одной персоны, ученые предположили, что там могут быть похоронены другие люди. Так и оказалось: у входа лежало шестеро детей и семеро взрослых. На некоторых останках были явные следы принесения в жертву. Вокруг располагались миски, кувшины, остатки кукурузы, тыквы и других продуктов.

По предварительным данным, мумия «испуганного мужчины» принадлежала человеку, обладающему высоким социальным статусом. Причина его смерти не установлена, но похоже, что в последний путь с ним отправили его слуг и близких. Даже дети, вероятнее всего, состояли с ним в родстве: в отличие от недавно найденных взрослых, они были завернуты в ту же ткань, что и «испуганная мумия».

Все эти выводы – предварительные. Образцы отправлены на анализ, который позволит больше узнать о жизни этих людей.

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