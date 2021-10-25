В Перу найдено загадочное ритуальное захоронение

Группа археологов на севере Перу обнаружила останки 29 человек, в том числе — троих детей. Они были похоронены более 1000 лет назад в древнем церемониальном центре Huaca Santa Rosa de Pucala на территории современного региона Ламбаеке, в 750 км к северу от Лимы. Все тела, за исключением одного, сохранились хорошо.

Церемониальный центр имеет форму буквы D, и его ограда построена в период между между 800 и 900 годами нашей эры. 25 погребенных были представителями культуры Моче. Они находились в глиняных гробницах и погребальных залах храма. Поблизости также располагались керамические изделия и останки животных: лам, альпака и морских свинок.