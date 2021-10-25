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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Перу найдено загадочное ритуальное захоронение

Анастасия Баринова
25 октября 2021
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Фото: Museo Tumbas Reales de Sipan
Трех детей и подростка 1000 лет назад похоронили у входа в храм.

Группа археологов на севере Перу обнаружила останки 29 человек, в том числе — троих детей. Они были похоронены более 1000 лет назад в древнем церемониальном центре Huaca Santa Rosa de Pucala на территории современного региона Ламбаеке, в 750 км к северу от Лимы. Все тела, за исключением одного, сохранились хорошо.

Церемониальный центр имеет форму буквы D, и его ограда построена в период между между 800 и 900 годами нашей эры. 25 погребенных были представителями культуры Моче. Они находились в глиняных гробницах и погребальных залах храма. Поблизости также располагались керамические изделия и останки животных: лам, альпака и морских свинок.

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В индейских доколумбовых культурах часто практиковались человеческие жертвоприношения, но данная находка позволила узнать об этих ритуалах больше. Четверо из общего числа найденных останков относились к Уари: эта культура существовала в Центральных Андах на южном и центральном побережье, но в данной местности ее следов ранее не прослеживалось.

Таким образом, географическое распространение Уари было шире, чем считалось, и это позволяет пересмотреть историю Ламбаеке. Не менее интересным является тот факт, что все четверо не достигли взрослого возраста: помимо троих детей, Уари принесли в жертву одного подростка, и их похоронили снаружи, у входа в храм.

Узнайте, как выглядела королева Уари.

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