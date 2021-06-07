В Польше найдено странное захоронение: у ребенка во рту – череп птицы

В одной из пещер на Краковско-Ченстоховской возвышенности в Польше давным-давно была найдена очень необычная могила: девочка в возрасте от 10 до 12 лет была похоронена с черепом зяблика во рту. Рядом с останками находился череп второй такой же птицы. Открытие было совершено около 50 лет назад, но приступить к детальному изучению находки ученые смогли только сейчас.
Pochowana w jaskini k. Ojcowa 12-latka przybyła ze Skandynawii podczas potopu szwedzkiego - ustalili archeolodzy. Co ciekawe, złożono ją do grobu z czaszką zięby w ustach.https://t.co/lyMMmpHCtn #archeologia— Nauka w Polsce (@naukawpolsce) June 2, 2021
Захоронение было сделано относительно недавно – оно относится к периоду между 1750 и 1850 годами. Это тоже удивило ученых: ранее в пещерах было найдено множество могильников, но все они появились более 4,5 тысяч лет назад. Генетический анализ показал, что девочка не имела славянских корней – вероятнее всего, ее привели финские войска, которые поддержали шведское вторжение короля Карла Густава в Польшу в начале второй половины XVII века. В это время финно-карельские солдаты дислоцировались в замке Ojców, расположенном неподалеку от пещеры. Известно, что в лагерях, которые они создали, находилось множество пленных, в том числе женщин и детей, захваченных по пути продвижения войск.
Исследователи пытались найти похожие похоронные ритуалы в Скандинавии, но прямых аналогий не оказалось. Однако ученые отмечают, что в то время в некоторых регионах Финляндии христианство не было глубоко укоренено, и там сохранялись самые разные языческие ритуалы, а тайные лесные захоронения практиковались в Карелии, от побережья Белого моря до Финского залива, вплоть до XIX века.
Благодаря консультациям с коллегами из Финляндии польские ученые узнали, что там, как и во многих других культурах, «птицы символизировали путешествие души после смерти». Но и в той стране специалисты не смогли назвать ни одной могилы, где находили бы птичьи головы.
Researchers seem to have hit a wall as they attempt to understand the mysterious story surrounding the skeletal remains of a child found in the Tunel Wielki Cave in Poland. We place the remains in their historic context to try to come up with some answershttps://t.co/RdfElRixwj pic.twitter.com/7nrhnS5sxx— Ancient Origins (@ancientorigins) October 13, 2020
Ученые выдвигали самые разные гипотезы – например, что девочка могла случайно съесть птицу, а застрявшая голова могла стать причиной ее смерти. Сложность в процесс исследования добавлял тот факт, что все недавние выводы сделаны только на основании изучения скелета ребенка и останков птиц, а также ранних записей. Археологи XX века, совершившие открытие, отправили череп девочки антропологам во Вроцлав, но он потерялся. Тем не менее, останки птиц удалось исследовать детально, и на них определенно нет следов зубов или порезов. Таким образом, зябликов поместили в захоронение намеренно, с ритуальными целями.
Короткая жизнь девочки была непростой: анализ костей показал, что она страдала от недоедания – настолько сильного, что оно могло стать причиной ее смерти. Ученым даже удалось установить, что обеих птиц убили осенью – но это максимум информации, которую пока что удалось получить.
Поделившись результатами исследования, археологи надеются, что однажды им удастся узнать больше о захоронениях с птицами во рту усопшего, но пока что это – единственный (и необъяснимый) пример такой практики.
Узнайте тайну массового захоронения бронзового века.