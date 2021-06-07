В Польше найдено странное захоронение: у ребенка во рту – череп птицы

Захоронение было сделано относительно недавно – оно относится к периоду между 1750 и 1850 годами. Это тоже удивило ученых: ранее в пещерах было найдено множество могильников, но все они появились более 4,5 тысяч лет назад. Генетический анализ показал, что девочка не имела славянских корней – вероятнее всего, ее привели финские войска, которые поддержали шведское вторжение короля Карла Густава в Польшу в начале второй половины XVII века. В это время финно-карельские солдаты дислоцировались в замке Ojców, расположенном неподалеку от пещеры. Известно, что в лагерях, которые они создали, находилось множество пленных, в том числе женщин и детей, захваченных по пути продвижения войск.

Исследователи пытались найти похожие похоронные ритуалы в Скандинавии, но прямых аналогий не оказалось. Однако ученые отмечают, что в то время в некоторых регионах Финляндии христианство не было глубоко укоренено, и там сохранялись самые разные языческие ритуалы, а тайные лесные захоронения практиковались в Карелии, от побережья Белого моря до Финского залива, вплоть до XIX века.

Благодаря консультациям с коллегами из Финляндии польские ученые узнали, что там, как и во многих других культурах, «птицы символизировали путешествие души после смерти». Но и в той стране специалисты не смогли назвать ни одной могилы, где находили бы птичьи головы.