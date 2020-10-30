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История

В Польше нашли фаллоимитатор возрастом 250 лет

National Geographic Россия
30 октября 2020
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Фото: Regional Office for the Protection of Monuments
Необычная находка была сделана при раскопках школы фехтования XVIII века.

Археологи, проводившие раскопки в древней уборной в балтийском городе Гданьск в Польше, сделали неожиданное открытие, обнаружив 250-летнюю секс-игрушку. Региональное управление охраны памятников в Гданьске сообщило, что артефакт сохранился в отличном состоянии. 

Фаллоимитатор длиной 20 сантиметров сделан из кожи, наполнен щетиной и имеет деревянный наконечник. Находка была сделана в уборной старой школы фехтования. Предыдущие открытия на этом месте включали многочисленные деревянные мечи, которые использовались для тренировок. Во время раскопок 2015 года исследователи также обнаружили фрагменты керамики и ювелирных изделий.

Археологам осталось только догадываться, как секс-игрушка оказалась в туалете. Марчин Тиминьски, представитель Регионального управления охраны памятников, сказал, что фаллоимитатор был оставлен «случайно или намеренно».

«Это безусловно дорогой предмет. Он сделан из высококачественной кожи. Это необычная находка для людей, изучающих историю эротики», — Марчин Тиминьски.

Физические изображения фаллоса существуют уже тысячи лет. Самый старый найденный артефакт такой формы относится к эпохе палеолита. Сделанный из алевролита и отполированный до зеркального блеска, фаллический объект был найден в знаменитой пещере Холе Фельс недалеко от Ульма в Германии. Его возраст составляет около 28 000 лет.

Исследователи спорят о том, использовался ли предмет в религиозном ритуале или предназначался для личного удовольствия. Сторонники последней версии утверждают, что тот факт, что он сделан «в натуральную величину» и хорошо отполирован, указывает на то, что он использовался в качестве секс-игрушки.

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J. Liptak Фаллоимитатор из пещеры Холе Фельс

Исторические упоминания об использовании сексуальных средств насчитывают тысячелетия. Известно, что римляне и греки мужского и женского пола использовали фаллические предметы для удовольствия. В антивоенной комедии «Лисистрата» (411 год до н. э.) Аристофан рассказывает, как женщины обсуждали использование секс-игрушек, чтобы отказаться от секса со своими мужьями. Таким шантажом они планировали заставить мужчин прекратить войну. 

На Ближнем Востоке в исторических отчетах упоминается, что египтяне использовали верблюжий навоз, покрытый смолой, в качестве сексуального средства. А в знаменитом сборнике народных сказок «Тысяча и одна арабская ночь», который уходит своими корнями в древние и средневековые арабские, персидские, индийские, египетские и месопотамские фольклор и литературу, фаллоимитаторы описываются как предметы, сделанные из золота, серебра или слоновой кости.

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