В Польше нашли фаллоимитатор возрастом 250 лет

Археологи, проводившие раскопки в древней уборной в балтийском городе Гданьск в Польше, сделали неожиданное открытие, обнаружив 250-летнюю секс-игрушку. Региональное управление охраны памятников в Гданьске сообщило, что артефакт сохранился в отличном состоянии.

Фаллоимитатор длиной 20 сантиметров сделан из кожи, наполнен щетиной и имеет деревянный наконечник. Находка была сделана в уборной старой школы фехтования. Предыдущие открытия на этом месте включали многочисленные деревянные мечи, которые использовались для тренировок. Во время раскопок 2015 года исследователи также обнаружили фрагменты керамики и ювелирных изделий.

Археологам осталось только догадываться, как секс-игрушка оказалась в туалете. Марчин Тиминьски, представитель Регионального управления охраны памятников, сказал, что фаллоимитатор был оставлен «случайно или намеренно».