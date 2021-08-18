В Помпеях найдены останки раба с необычной судьбой

Работавшие в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет. Находка дала большой материал для изучения жизни древнего города, разрушенного извержением вулкана в 79 году нашей эры.
Это открытие крайне необычно, поскольку большинство взрослых, населявших Помпеи тех времен, после смерти были кремированы. В данном же случае сохранились не только кости, остатки волос и уха, но даже фрагменты ткани. Мужчина был похоронен в некрополе Порта-Сарно: районе на востоке города, еще не открытом для туристов. Его погребальная камера размером 1,6 х 2,4 метра расположена за главным фасадом некрополя, в других частях которого находились две урны с прахом других захороненных помпейцев.
Исходя из надписи на гробнице, покойный был освобожденным рабом по имени Марк Венериус Секундио. При жизни он помогал организовывать представления на греческом языке в Помпеях. По словам экспертов, это первое подтверждение того, что греческий язык использовался здесь наряду с латынью.
Специалисты полагают, что бывший раб, оказавшись свободным, стал священником и весьма преуспел в своей сфере деятельности: учитывая «монументальные» размеры его могилы, он «определенно достиг значительного уровня богатства», хотя и не стал «супербогачом». А в статусе раба он был хранителем храма Венеры.
Mummified remains, along with the hair and bones of an individual buried in an ancient tomb have been found at the necropolis of Porta Sarno, to the east of the ancient urban centre of #Pompeii. pic.twitter.com/GWOJbqQCm0— Pompeii Sites (@pompeii_sites) August 17, 2021
Он умер в возрасте около 60 лет. Идеальное состояние тела археологи сравнивают с мумификацией, которая могла объясняться как тем, что камера была герметично запечатана, так и тем, что мужчина мог себе позволить уйти в последний путь по традициям родной земли. Фрагменты ткани, найденные рядом с ним, а также стеклянные емкости с мазями, говорят в пользу последнего утверждения, как и нежелание быть кремированным по помпейским традициям.
Останки и предметы перевезены в лабораторию, где ученые попытаются ответить на эти вопросы. Узнайте о лошадях, погибших во время легендарного извержения.