В Помпеях найдены останки раба с необычной судьбой

Он умер в возрасте около 60 лет. Идеальное состояние тела археологи сравнивают с мумификацией, которая могла объясняться как тем, что камера была герметично запечатана, так и тем, что мужчина мог себе позволить уйти в последний путь по традициям родной земли. Фрагменты ткани, найденные рядом с ним, а также стеклянные емкости с мазями, говорят в пользу последнего утверждения, как и нежелание быть кремированным по помпейским традициям.

Останки и предметы перевезены в лабораторию, где ученые попытаются ответить на эти вопросы. Узнайте о лошадях, погибших во время легендарного извержения.