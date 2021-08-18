Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

В Помпеях найдены останки раба с необычной судьбой

Анастасия Баринова
18 августа 2021
pompei.jpg
Фото: Archaeological Park of Pompeii
Мужчина, умерший еще до извержения, вел культурно-просветительскую деятельность.

Работавшие в Помпеях археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет. Находка дала большой материал для изучения жизни древнего города, разрушенного извержением вулкана в 79 году нашей эры.

Это открытие крайне необычно, поскольку большинство взрослых, населявших Помпеи тех времен, после смерти были кремированы. В данном же случае сохранились не только кости, остатки волос и уха, но даже фрагменты ткани. Мужчина был похоронен в некрополе Порта-Сарно: районе на востоке города, еще не открытом для туристов. Его погребальная камера размером 1,6 х 2,4 метра расположена за главным фасадом некрополя, в других частях которого находились две урны с прахом других захороненных помпейцев.

Исходя из надписи на гробнице, покойный был освобожденным рабом по имени Марк Венериус Секундио. При жизни он помогал организовывать представления на греческом языке в Помпеях. По словам экспертов, это первое подтверждение того, что греческий язык использовался здесь наряду с латынью.

Реклама
 
«То, что в Помпеях проходили выступления на греческом, свидетельствует о живом и открытом культурном климате», – директор Археологического парка Габриэль Зухтригель (Gabriel Zuchtriegel).

Специалисты полагают, что бывший раб, оказавшись свободным, стал священником и весьма преуспел в своей сфере деятельности: учитывая «монументальные» размеры его могилы, он «определенно достиг значительного уровня богатства», хотя и не стал «супербогачом». А в статусе раба он был хранителем храма Венеры.

Он умер в возрасте около 60 лет. Идеальное состояние тела археологи сравнивают с мумификацией, которая могла объясняться как тем, что камера была герметично запечатана, так и тем, что мужчина мог себе позволить уйти в последний путь по традициям родной земли. Фрагменты ткани, найденные рядом с ним, а также стеклянные емкости с мазями, говорят в пользу последнего утверждения, как и нежелание быть кремированным по помпейским традициям.

Останки и предметы перевезены в лабораторию, где ученые попытаются ответить на эти вопросы. Узнайте о лошадях, погибших во время легендарного извержения.

рекомендации
Верблюд

Шелковый узел: путешествие в Самарканд

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Самые необычные антилопы: рассказываем о сайгаках