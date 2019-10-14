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История

В Помпеях нашли фреску с изображением гладиаторов

14 октября 2019
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Фреска с изображением двух гладиаторов
Фото: Italian Culture Ministry Handout, EPA
Открытие фрески доказывает, что Помпеи — неиссякаемый источник исследований как для современных, так и для будущих археологов.

На фреске изображён бой двух гладиаторов — мурмиллона и фракийца. Стенная живопись была обнаружена под лестничной клеткой помещения, в котором предположительно располагалась таверна. При этом её верхние этажи были отведены под бордель.

«Совсем недалеко располагались казармы гладиаторов, поэтому очень вероятно, что они были завсегдатаями этого места», — Массимо Осанна, генеральный директор археологического парка Помпеи.

По словам археолога, на фреске крайне достоверно изображены раны на груди и запястье терпящего поражение бойца. Исход битвы не ясен — он мог как умереть, так и быть помилованным.

Десятки открытий в данном регионе были совершены после начала работы проекта «Великие Помпеи», финансируемого Евросоюзом. В феврале археологи нашли фреску с изображением Нарцисса, зачарованного собственным отражением на водной глади, а в марте была найдена фреска «термополия» — древнеримского трактира, где подавалась горячая пища и вино с приностями (аналога современных фастфуд ресторанов).

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Pompeii archaeological park Фреска под лестничной клеткой таверны