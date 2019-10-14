В Помпеях нашли фреску с изображением гладиаторов

По словам археолога, на фреске крайне достоверно изображены раны на груди и запястье терпящего поражение бойца. Исход битвы не ясен — он мог как умереть, так и быть помилованным.

Десятки открытий в данном регионе были совершены после начала работы проекта «Великие Помпеи», финансируемого Евросоюзом. В феврале археологи нашли фреску с изображением Нарцисса, зачарованного собственным отражением на водной глади, а в марте была найдена фреска «термополия» — древнеримского трактира, где подавалась горячая пища и вино с приностями (аналога современных фастфуд ресторанов).