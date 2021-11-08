В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся комнату рабов

Прекрасно сохранившаяся комната, в которой когда-то жили рабы, была обнаружена в древнеримском городе Помпеи в Италии. В небольшом помещении без отделки, площадь которого составляет всего 16 м², археологи нашли три кровати, включая одну детскую, ночной горшок (использовался как туалет), деревянный сундук с конской сбруей и одно маленькое окошко.

Также в комнате было найдено колесо от повозки, которое, по всей видимости, находилось здесь для ремонта. Два мужских тела, обнаруженные в помещении, вероятно принадлежали рабу и его хозяину.