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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся комнату рабов

National Geographic Россия
08 ноября 2021
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Фото: Pompeii Archeological Park
В ней оказались погребены двое мужчин.

Прекрасно сохранившаяся комната, в которой когда-то жили рабы, была обнаружена в древнеримском городе Помпеи в Италии. В небольшом помещении без отделки, площадь которого составляет всего 16 м², археологи нашли три кровати, включая одну детскую, ночной горшок (использовался как туалет), деревянный сундук с конской сбруей и одно маленькое окошко.

Также в комнате было найдено колесо от повозки, которое, по всей видимости, находилось здесь для ремонта. Два мужских тела, обнаруженные в помещении, вероятно принадлежали рабу и его хозяину.

«Настоящее сокровище здесь — это человеческий опыт, в данном случае наиболее уязвимых членов древнего общества», — Габриэль Зухтригель, генеральный директор археологического парка Помпеи.

Комната располагалась на вилле Civita Giuliana за пределами городских стен Помпей. Этот район впервые был раскопан в 2017 году и с тех пор здесь было обнаружено несколько уникальных находок, включая церемониальную колесницу и конюшню.

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Pompeii Archeological Park Останки двух мужчин, погибших при извержении

Помпеи были погребены в море кипящей лавы во время извержения Везувия, в 79 году нашей эры, в результате чего погибло около 2000 человек, из которых к настоящему моменту найдены более 1500.

Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами Помпей. Поэтому точное число погибших оценить невозможно. Также жертвами извержения стали жители соседних Геркуланума и Стабии.

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