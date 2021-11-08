В Помпеях нашли прекрасно сохранившуюся комнату рабов

Прекрасно сохранившаяся комната, в которой когда-то жили рабы, была обнаружена в древнеримском городе Помпеи в Италии. В небольшом помещении без отделки, площадь которого составляет всего 16 м², археологи нашли три кровати, включая одну детскую, ночной горшок (использовался как туалет), деревянный сундук с конской сбруей и одно маленькое окошко.
Также в комнате было найдено колесо от повозки, которое, по всей видимости, находилось здесь для ремонта. Два мужских тела, обнаруженные в помещении, вероятно принадлежали рабу и его хозяину.
Комната располагалась на вилле Civita Giuliana за пределами городских стен Помпей. Этот район впервые был раскопан в 2017 году и с тех пор здесь было обнаружено несколько уникальных находок, включая церемониальную колесницу и конюшню.
Помпеи были погребены в море кипящей лавы во время извержения Везувия, в 79 году нашей эры, в результате чего погибло около 2000 человек, из которых к настоящему моменту найдены более 1500.
Большинство жителей покинуло город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами Помпей. Поэтому точное число погибших оценить невозможно. Также жертвами извержения стали жители соседних Геркуланума и Стабии.