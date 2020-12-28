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История

В Помпеях нашли расписной трактир времен Древнего Рима

National Geographic Россия
28 декабря 2020
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Фото: Pompeii Press Office
Этот термополий явно был популярен среди жителей древнего города.

Изысканная стойка закусочной, украшенная полихромными узорами и погребенная под пеплом извергнувшегося Везувия, была частично эксгумирована еще в прошлом году. Теперь археологи расширили работу на этом месте, чтобы раскрыть его во всей красе.

Термополий — от греческого «термос» («горячий») и «полео» («продажа) — на оживленном перекрестке улицы, где находится Дом Серебряной свадьбы, и Аллеи балконов, был в римскую эпоху эквивалентом закусочной с фаст-фудом.  

В глиняных горшках были обнаружены фрагменты утиных костей, а также остатки другой древнеримской еды: свинины, козлятины, рыбы, улиток. Некоторые ингредиенты были приготовлены вместе на манер своеобразной паэльи римской эпохи. На дне одной из фляг были найдены измельченные бобы фава, используемые для изменения вкуса вина.

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Pompeii Press Office Закусочная, отреставрированная археологами в Помпеях

Похоже, что прилавок был в спешке закрыт и оставлен его владельцами при первых признаках извержения. Однако двое людей не успели покинуть закусочную — их останки были обнаружены рядом в этом же месте. 

На последнем этапе своей работы археологи обнаружили ряд натюрмортов, включая изображения животных, которые, как считается, были в меню «закусочной». В частности, были восстановлены изображения уток и петуха, которых подавали с вином или горячими напитками.

Кроме того, была найдена фреска с изображением нимфы-нереиды, едущей на морском коньке, а также изображение битвы гладиаторов. 

Термополии были очень популярны в римском мире. В одних только Помпеях их было около 80. 

Помпеи были погребены в море кипящей лавы во время извержения Везувия, в 79 году нашей эры, в результате чего погибло от 2000 до 15000 человек. Почитайте о найденных скакунах, которые не успели избежать бедствия. 

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