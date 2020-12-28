В Помпеях нашли расписной трактир времен Древнего Рима

Изысканная стойка закусочной, украшенная полихромными узорами и погребенная под пеплом извергнувшегося Везувия, была частично эксгумирована еще в прошлом году. Теперь археологи расширили работу на этом месте, чтобы раскрыть его во всей красе.

Термополий — от греческого «термос» («горячий») и «полео» («продажа) — на оживленном перекрестке улицы, где находится Дом Серебряной свадьбы, и Аллеи балконов, был в римскую эпоху эквивалентом закусочной с фаст-фудом.

В глиняных горшках были обнаружены фрагменты утиных костей, а также остатки другой древнеримской еды: свинины, козлятины, рыбы, улиток. Некоторые ингредиенты были приготовлены вместе на манер своеобразной паэльи римской эпохи. На дне одной из фляг были найдены измельченные бобы фава, используемые для изменения вкуса вина.