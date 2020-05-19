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История

В провинции Хэнань обнаружили древний город, который изменит представление о китайской цивилизации

Михаил Сысоев
19 мая 2020
Шуаньхуайсу
Фото: Li An/Xinhua/SCIO
Археологи представили результаты работ на участке Шуаньхуайсу в центральных китайских равнинах.

В Китае был обнаружен древний город, который может изменить наше понимание происхождения цивилизации в регионе. Эксперты считают, что разрушенное городское поселение в Чжэнчжоу датируется примерно 2300 гг. до н. э. Это означает, что китайская цивилизация и города намного старше, чем принято считать.

Муниципальный институт культурных реликвий и археологии Чжэнчжоу объявил об открытии древнего города. Археологи обнаружили его на участке Шуанхуаишу недалеко от Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Массивный участок занимает площадь около 280 000 км2 и находится на южном берегу реки Хуанхэ. 

Археологи сообщают, что руины города являются одним из крупнейших племенных скоплений средней и поздней фазы культуры Яншао, возникшей около 7 000 лет назад в эпоху неолита. Исследователи считают, что поселение было окружено тремя глубокими траншеями, образующими сложную для того времени оборонительную систему. 

В поселении имелся центральный жилой район, и есть даже свидетельства городского планирования. Также были найдены следы примитивной канализации, склады и дорожная система. Многие находки свидетельствуют о том, что отличительные элементы китайской культуры и общества появились гораздо раньше, чем до этого считалось. 

На месте раскопок было найдено множество артефактов из культуры Яншао, которые датируются от 7 000 до 5 000 лет назад. Резной бивень кабана в форме шелкопряда может указывать на то, что в городе производился шелк. Это самое раннее свидетельство того, что люди освоили производство шелка.

Среди жилых кварталов ученые нашли остатки трех жертвенных платформ, где могли проводиться ритуалы и церемонии. Еще одна находка представляет собой девять глиняных горшочков, которые расставлены как девять звезд в созвездии Большой Медведицы. Это говорит о том, что местные жители уже на этом раннем этапе обладали астрономическими знаниями.

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Вид сверху на древний город
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Резной бивень кабана в форме шелкопряда
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Один из девяти глиняных горшков, расположенных в форме созвездия Большая Медведица.

По словам историков, расположение города совпадает с текстами «Книги Перемен» (классики ранней китайской философии). Одна из сцен описывает лошадь, которая поднимается из Желтой реки (Хуанхэ) с картой на спине, и черепаху, выплывающую из реки Ло со священной книгой. Город построен как раз на пересечении этих двух рек, и можно предположить, что место было выбрано не случайно.

Исходя из местоположения объекта, существует вероятность того, что город был резиденцией полумифического монарха Сюаньюань, которому приписывают обучение людей выращиванию риса и просо. Однако никаких доказательств существования в городе царского дворца пока не найдено.

Этот город находится в районе, который почти непрерывно заселялся на протяжении тысячелетий, и демонстрирует, что этот регион был одной из колыбелей китайской цивилизации. Становится понятно, что китайская цивилизация гораздо старше, чем было принято считать.

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