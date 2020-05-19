В провинции Хэнань обнаружили древний город, который изменит представление о китайской цивилизации

В Китае был обнаружен древний город, который может изменить наше понимание происхождения цивилизации в регионе. Эксперты считают, что разрушенное городское поселение в Чжэнчжоу датируется примерно 2300 гг. до н. э. Это означает, что китайская цивилизация и города намного старше, чем принято считать.

Муниципальный институт культурных реликвий и археологии Чжэнчжоу объявил об открытии древнего города. Археологи обнаружили его на участке Шуанхуаишу недалеко от Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Массивный участок занимает площадь около 280 000 км2 и находится на южном берегу реки Хуанхэ.

Археологи сообщают, что руины города являются одним из крупнейших племенных скоплений средней и поздней фазы культуры Яншао, возникшей около 7 000 лет назад в эпоху неолита. Исследователи считают, что поселение было окружено тремя глубокими траншеями, образующими сложную для того времени оборонительную систему.