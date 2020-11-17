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Кельты: расцвет и падение
История

В Риме нашли остатки роскошного дома Калигулы

National Geographic Россия
17 ноября 2020
Калигула
Фото: pixabay.com
Дом императора был обнаружен на площади Виктора Эммануила II в юго-восточной части центрального Рима в районе Эсквилинского холма.

Под фундаментом здания XIX века, где теперь располагается пенсионный фонд врачей, были обнаружены остатки роскошного дома и сада, которые принадлежали императору Калигуле.

Итальянские археологи, сообщают, что на месте раскопок находился роскошный дворец с богато украшенным садом с фонтанами и экзотическим зверинцем, который, вероятно, служил древней версией природного парка, а также десятки тысяч древних артефактов.

Среди амфор, драгоценностей, монет и домашней утвари была найдена брошь из редкого металла, принадлежавшая члену императорской гвардии. Все эти артефакты теперь будут выставлены на всеобщее обозрение. 

«Мы нашли кости лап льва, зуб медведя, останки страусов и оленей. Можно представить себе животных, бегающих на свободе в очаровательном ландшафте, а также диких зверей, которых император использовал в частных цирковых играх», — Мирелла Серлоренци из Министерства культурного наследия Рима.

Археологи нашли семена экзотических растений, вероятно, привезенных в Рим из дальних уголков империи или из-за границы, а также остатки белой мраморной лестницы, разделявшей разные уровни сада. 

Центральная часть садов, известная как Хорти Ламиани, была окружена фресками с изображением морских сцен. Настенные росписи были выполнены на влажной штукатурке, что позволяло цветному пигменту впитаться в поверхность стены. Они также облицованы  мрамором с замысловатыми канавками, заполненными резными кусками мрамора разного цвета.

Сам Калигула не участвовал в создании этого дома; считается, что дворец и сады построил Луций Элий Ламия, богатый сенатор и консул, завещавший свое имение императору. 

Калигула правил Римом с 37 по 41 год нашей эры. За эти четыре года за императором среди современников прочно закрепилась слава беспощадного деспота, известного эксцентричными выходками, любовью к оргиям, убийствам, а также к роскоши. О расточительности императора и его желании окружать себя всем самым дорогим слагали легенды. Однако в современной историографии предпринимаются попытки отойти от пристрастных оценок античных авторов.

Посмотрите на фотореалистичный портрет Калигулы (и других императоров), созданный с помощью нейросети. 

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