В Риме нашли остатки роскошного дома Калигулы

Под фундаментом здания XIX века, где теперь располагается пенсионный фонд врачей, были обнаружены остатки роскошного дома и сада, которые принадлежали императору Калигуле.
Итальянские археологи, сообщают, что на месте раскопок находился роскошный дворец с богато украшенным садом с фонтанами и экзотическим зверинцем, который, вероятно, служил древней версией природного парка, а также десятки тысяч древних артефактов.
Среди амфор, драгоценностей, монет и домашней утвари была найдена брошь из редкого металла, принадлежавшая члену императорской гвардии. Все эти артефакты теперь будут выставлены на всеобщее обозрение.
Археологи нашли семена экзотических растений, вероятно, привезенных в Рим из дальних уголков империи или из-за границы, а также остатки белой мраморной лестницы, разделявшей разные уровни сада.
Центральная часть садов, известная как Хорти Ламиани, была окружена фресками с изображением морских сцен. Настенные росписи были выполнены на влажной штукатурке, что позволяло цветному пигменту впитаться в поверхность стены. Они также облицованы мрамором с замысловатыми канавками, заполненными резными кусками мрамора разного цвета.
Remains of lavish home occupied by Emperor Caligula found under an office building in Rome https://t.co/oOD3fu0T5q— Daily Mail Online (@MailOnline) November 17, 2020
Сам Калигула не участвовал в создании этого дома; считается, что дворец и сады построил Луций Элий Ламия, богатый сенатор и консул, завещавший свое имение императору.
Калигула правил Римом с 37 по 41 год нашей эры. За эти четыре года за императором среди современников прочно закрепилась слава беспощадного деспота, известного эксцентричными выходками, любовью к оргиям, убийствам, а также к роскоши. О расточительности императора и его желании окружать себя всем самым дорогим слагали легенды. Однако в современной историографии предпринимаются попытки отойти от пристрастных оценок античных авторов.
Посмотрите на фотореалистичный портрет Калигулы (и других императоров), созданный с помощью нейросети.