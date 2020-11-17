В Риме нашли остатки роскошного дома Калигулы

Под фундаментом здания XIX века, где теперь располагается пенсионный фонд врачей, были обнаружены остатки роскошного дома и сада, которые принадлежали императору Калигуле.

Итальянские археологи, сообщают, что на месте раскопок находился роскошный дворец с богато украшенным садом с фонтанами и экзотическим зверинцем, который, вероятно, служил древней версией природного парка, а также десятки тысяч древних артефактов.

Среди амфор, драгоценностей, монет и домашней утвари была найдена брошь из редкого металла, принадлежавшая члену императорской гвардии. Все эти артефакты теперь будут выставлены на всеобщее обозрение.