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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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История

В Рязани нашли первую берестяную грамоту. В ней кому-то советуют бежать

National Geographic Россия
17 августа 2021
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Берестяная грамота в свернутом виде
Фото: Институт археологии Российской академии наук
Полный текст послания еще только предстоит расшифровать.

В августе 2021 года на Введенском раскопе в Кремле Переяславля Рязанского (современная Рязань) была найдена первая берестяная грамота, сообщает Институт археологии Российской академии наук. 

Длина грамоты 8 сантиметров, ширина – 2,5–3 сантиметра. Сохранились две нижние строки текста (первая верхняя строка частично обрезана). Грамота происходит из слоёв второй половины XV века с территории одной из усадеб в западной части раскопа. 

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Институт археологии Российской академии наук Фотография общего вида раскопа
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Текст грамоты пока разобрать не удалось, однако предварительный анализ позволил сделать предположение, что в конце текста читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «..I.. БЕЖИ». Предположительная палеографическая датировка грамоты – рубеж XIV–XV веков.

Введенский раскоп расположен в юго-восточной части Кремля, которая, по данным письменных источников, осваивалась позднее, чем северо-западная, и не исключено, что первоначально находилась за городской чертой, то есть фактически была посадом.

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Институт археологии Российской академии наук Место раскопа на карте

Свидетельства об использовании бересты для письма в Кремле Переяславля Рязанского встречались неоднократно, но это были другие артефакты. Писала (перья или другие орудия письма) происходят из раскопок А.Л. Монгайта, найдены они и на Житном раскопе в Кремле. В 1978 году недалеко от территории Введенского раскопа был найден фрагмент берестяного туеса с изображением всадника на лошади.

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