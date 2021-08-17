В Рязани нашли первую берестяную грамоту. В ней кому-то советуют бежать

Текст грамоты пока разобрать не удалось, однако предварительный анализ позволил сделать предположение, что в конце текста читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «..I.. БЕЖИ». Предположительная палеографическая датировка грамоты – рубеж XIV–XV веков.

Введенский раскоп расположен в юго-восточной части Кремля, которая, по данным письменных источников, осваивалась позднее, чем северо-западная, и не исключено, что первоначально находилась за городской чертой, то есть фактически была посадом.