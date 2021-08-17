В Рязани нашли первую берестяную грамоту. В ней кому-то советуют бежать
В августе 2021 года на Введенском раскопе в Кремле Переяславля Рязанского (современная Рязань) была найдена первая берестяная грамота, сообщает Институт археологии Российской академии наук.
Длина грамоты 8 сантиметров, ширина – 2,5–3 сантиметра. Сохранились две нижние строки текста (первая верхняя строка частично обрезана). Грамота происходит из слоёв второй половины XV века с территории одной из усадеб в западной части раскопа.
Текст грамоты пока разобрать не удалось, однако предварительный анализ позволил сделать предположение, что в конце текста читается слово «БЫША ти ...», а в предыдущей строке – «..I.. БЕЖИ». Предположительная палеографическая датировка грамоты – рубеж XIV–XV веков.
Введенский раскоп расположен в юго-восточной части Кремля, которая, по данным письменных источников, осваивалась позднее, чем северо-западная, и не исключено, что первоначально находилась за городской чертой, то есть фактически была посадом.
Свидетельства об использовании бересты для письма в Кремле Переяславля Рязанского встречались неоднократно, но это были другие артефакты. Писала (перья или другие орудия письма) происходят из раскопок А.Л. Монгайта, найдены они и на Житном раскопе в Кремле. В 1978 году недалеко от территории Введенского раскопа был найден фрагмент берестяного туеса с изображением всадника на лошади.