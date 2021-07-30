В Саудовской Аравии обнаружили изображение вавилонского царя возрастом 2550 лет

Древняя резьба, сделанная на базальтовом камне 2550 лет назад, была идентифицирована как последний вавилонский царь Набонид. Обнаруженная в Саудовской Аравии надпись изображает царя Набонида, держащего скипетр, в окружении четырех религиозных символов: змеи, полумесяца, солнца и цветка.

Царь Набонид правил Вавилонией с 556 г. до 539 г. до н.э. Он занял трон после убийства мальчика-царя Лабаши-Мардука. Легенда гласит, что мать Лабаши-Мардука была жрицей бога луны Сина, которого, как известно, очень любил Набонид, и в конце концов он сошел с ума из-за своего интереса к религиозной археологии.

Экспертам удалось определить в найденном изображении Набонида благодаря другим фрескам этого царя, которые очень похожи на находку в Саудовской Аравии.