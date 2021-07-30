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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

В Саудовской Аравии обнаружили изображение вавилонского царя возрастом 2550 лет

National Geographic Россия
30 июля 2021
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Оно удивительно хорошо сохранилось.

Древняя резьба, сделанная на базальтовом камне 2550 лет назад, была идентифицирована как последний вавилонский царь Набонид. Обнаруженная в Саудовской Аравии надпись изображает царя Набонида, держащего скипетр, в окружении четырех религиозных символов: змеи, полумесяца, солнца и цветка.

Царь Набонид правил Вавилонией с 556 г. до 539 г. до н.э. Он занял трон после убийства мальчика-царя Лабаши-Мардука. Легенда гласит, что мать Лабаши-Мардука была жрицей бога луны Сина, которого, как известно, очень любил Набонид, и в конце концов он сошел с ума из-за своего интереса к религиозной археологии.

Экспертам удалось определить в найденном изображении Набонида благодаря другим фрескам этого царя, которые очень похожи на находку в Саудовской Аравии.

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Камень с надписью был обнаружен в мухафазе Аль-Хадид, в северном регионе страны Аль-Хайль. «В этом районе есть древние места и памятники, включая замки, крепости и водные сооружения», — говорится в заявлении Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.

Вавилон был основан более 4000 лет назад как небольшой портовый город на реке Евфрат, однако со временем превратился в один из крупнейших мегаполисов мира.

Царь Набонид был представителем Нововавилонской империи, которая была последней империей Месопотамии, которой правили монархи, уроженцы этого региона. Нововавилонская империя стала самым могущественным государством в мире после победы над ассирийцами в Ниневии в 612 г. до н. э.

Нововавилонская империя, как и более ранняя Вавилония, просуществовала недолго. В 539 г. до н. э., менее чем через столетие после ее основания, персидский царь Кир Великий завоевал Вавилон, перешедший под контроль персов.

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