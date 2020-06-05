В Шотландии нашли следы текстиля времен неолита

Археологи уже нашли достаточно свидетельств, что Оркнейские острова у северо-восточного побережья Шотландии были одним из значимых центров североевропейской цивилизации в неолитический период. Обнаруженный здесь мегалитический монумент «Круг Бродгара» в 1999 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В паре километров от деревни Бродгар находится каирн Мейсхау (искусственное сооружение из камней), где также были найдены уникальные погребальные камеры возрастом около 5 тысяч лет.
В поселении Скара-Бей были найдены остатки домов, стены которых были сделаны в два слоя, вероятно, для термоизоляции. Там же была обнаружена каменная мебель, включая встроенные шкафы и кровати. В одном из таких жилищ был найден даже туалет, который считается первым найденным в Британии образцом санузла.
Новая находка археологов Яна Блатчфорда и Роя Тауэрса из Института археологии Университета Хайлендс и Айленд также представляет большой интерес. Они обнаружили следы текстиля на фрагментах керамической и рифленой посуды, найденных на археологическом участке Несс Бродгара. Это может свидетельствовать о том, что люди неолита в Британии умели шить одежду, а не только использовать шкуры убитых животных. Это лишь второе подобное свидетельство, а первый такой след был найден на этом же участке в 1966 году.
Обнаруженная в Нессе керамика содержит два отдельных оттиска шерсти на внутренней поверхности одного и того же горшка, что позволяет предположить, что этот оттиск появился в результате воздействия одежды мастера на мокрую глину во время создания горшка.
Для изучения фрагментов ученые использовали Reflectance Transformation Imaging (RTI) – вычислительный фотографический метод, фиксирующий форму и цвет поверхности объекта и позволяющий интерактивно переосвещать объект в любом направлении.
Серии изображений RTI были объединены с использованием компьютерного программного обеспечения, и детальная цифровая визуализация поверхности была исследована со всех сторон. Расширения текстильных оттисков проецировались на экраны, позволяя анализировать детали, ранее невидимые невооруженным глазом. Археологи определили «Z-слойную нить» длиной около 4 сантиметров и диаметром 3 миллиметра которая, по их словам, настолько отчетлива, что на горшке можно рассмотреть отдельные волокна. По словам исследователей, используемая пряжа была растительной; возможно, ее делали из льна.
Как отмечает директор археологического объекта Ник Кард, на Оркнейских островах не было найдено свидетельств о наличии у местных жителей времен неолита инструментов для производства текстиля, из-за чего ученые предположили, что ткани изготовлялись вручную или с помощью инструментов из органических материалов, которые с тех пор разложились.