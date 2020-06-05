В Шотландии нашли следы текстиля времен неолита

Археологи уже нашли достаточно свидетельств, что Оркнейские острова у северо-восточного побережья Шотландии были одним из значимых центров североевропейской цивилизации в неолитический период. Обнаруженный здесь мегалитический монумент «Круг Бродгара» в 1999 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В паре километров от деревни Бродгар находится каирн Мейсхау (искусственное сооружение из камней), где также были найдены уникальные погребальные камеры возрастом около 5 тысяч лет.

В поселении Скара-Бей были найдены остатки домов, стены которых были сделаны в два слоя, вероятно, для термоизоляции. Там же была обнаружена каменная мебель, включая встроенные шкафы и кровати. В одном из таких жилищ был найден даже туалет, который считается первым найденным в Британии образцом санузла.