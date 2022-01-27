В Швейцарии нашли последнюю римскую гладиаторскую арену

Археологи обнаружили в Швейцарии обнаружили руины амфитеатра римской эпохи. Они считают, что это – самая молодая из известных арен, где зрители наблюдали за боями гладиаторов.

Овальный амфитеатр был построен в заброшенной римской каменоломне, которая использовалась до поздней античности. Эта подсказка в сочетании с обнаружением на месте монеты, датируемой между 337 ​​и 341 годами нашей эры, указывает на то, что строение датируется IV веком нашей эры, что делает его самой молодой ареной в Римской империи.

Состав строительных материалов амфитеатра, таких как его раствор и каменные блоки, которые «напоминают стены форта поздней античности», также относят сооружение к IV веку.

Амфитеатр был найден в Кайзераугсте, муниципалитете, названном в честь древнеримского города Августа Раурика, который находится недалеко от современной границы Швейцарии с Францией и Германией. По словам исследователей, это третье на сегодняшний день подобное строение, обнаруженное в Августе Раурике.