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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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История

В Швейцарии нашли последнюю римскую гладиаторскую арену

National Geographic Россия
27 января 2022
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На снимке с дрона запечатлен недавно обнаруженный амфитеатр Кайзераугст на берегу реки Рейн
Фото: Kanton Aargau
Она располагалась у северной окраины империи.

Археологи обнаружили в Швейцарии обнаружили руины амфитеатра римской эпохи. Они считают, что это – самая молодая из известных арен, где зрители наблюдали за боями гладиаторов. 

Овальный амфитеатр был построен в заброшенной римской каменоломне, которая использовалась до поздней античности. Эта подсказка в сочетании с обнаружением на месте монеты, датируемой между 337 ​​и 341 годами нашей эры, указывает на то, что строение датируется IV веком нашей эры, что делает его самой молодой ареной в Римской империи.

Состав строительных материалов амфитеатра, таких как его раствор и каменные блоки, которые «напоминают стены форта поздней античности», также относят сооружение к IV веку. 

Амфитеатр был найден в Кайзераугсте, муниципалитете, названном в честь древнеримского города Августа Раурика, который находится недалеко от современной границы Швейцарии с Францией и Германией. По словам исследователей, это третье на сегодняшний день подобное строение, обнаруженное в Августе Раурике.

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Оштукатуренная стена окружает овальную арену амфитеатра
Фото: Kanton Aargau
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Порог бокового входа состоит из блока песчаника
Фото: Kanton Aargau

Строение длиной 50 метров и шириной 40 метров находится в долине карьера. Неподалеку располагается Castrum Rauracense, позднеримский форт, построенный на северной границе Римской империи примерно в 300 году нашей эры. 

Группа археологов обнаружила большие ворота к югу от амфитеатра, по бокам которых было два входа. С западной стороны арены у другого входа археологи нашли сохранившиеся блоки из песчаника. Внутренние стены арены были оштукатурены, также был виден отпечаток столба от деревянных трибун или сидений.

«Все доказательства вместе – овальная форма, входы и размещение столба для трибуны – говорят в пользу толкования строения как амфитеатра», – говорится в заявлении представителей Департамента образования, культуры и спорта Швейцарии.

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Открытие древнеримских амфитеатров отнюдь не редкость. Весной 2021 года археологи в Турции объявили об открытии такой арены в провинции Айдын. Она могла вместить до 20 000 зрителей.

Однако новооткрытые амфитеатры в Турции и Швейцарии невелики по сравнению с грандиозным Колизеем в Риме. Это архитектурное чудо, построенное примерно в 70 году нашей эры, вмещало около 50 000 человек, а его центральная арена была примерно 87 м на 55 м – больше, чем весь амфитеатр, только что найденный в Швейцарии.

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