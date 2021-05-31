В Сирии нашли древнейший военный мемориал

Международная группа археологов сообщила, что большой курган в Сирии в среднем течении Евфрата представляет собой военный мемориал. Он датируется третьим тысячелетием до нашей эры и, по-видимому, является древнейшим из известных мемориалов.

Могильные курганы, заваленные трупами врагов, хорошо известны в месопотамских письменных источниках. «Их трупы достигнут основания Небес» — такую надпись можно найти на Стеле Стервятников, создание которой приписывается шумерскому царю Эаннтуму, победившему соседний город-государство Умму в борьбе за спорную территорию.

Долгое время археологи предполагали, что рукотворный курган, получивший название Телль Банат («Белый памятник»), представляет собой именно такую структуру — спонтанный могильник побежденных в бою врагов. Однако некоторые детали захоронений, обнаруженных в слоях кургана, заставляют предположить, что в этом месте лежали тела воинов, выступавших на стороне победителей.