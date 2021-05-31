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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
История

В Сирии нашли древнейший военный мемориал

National Geographic Россия
31 мая 2021
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Фото: Anne Porter
Могилы на кургане высотой 22 метра были систематизированы определенным образом.

Международная группа археологов сообщила, что большой курган в Сирии в среднем течении Евфрата представляет собой военный мемориал. Он датируется третьим тысячелетием до нашей эры и, по-видимому, является древнейшим из известных мемориалов.

Могильные курганы, заваленные трупами врагов, хорошо известны в месопотамских письменных источниках. «Их трупы достигнут основания Небес» — такую надпись можно найти на Стеле Стервятников, создание которой приписывается шумерскому царю Эаннтуму, победившему соседний город-государство Умму в борьбе за спорную территорию.

Долгое время археологи предполагали, что рукотворный курган, получивший название Телль Банат («Белый памятник»), представляет собой именно такую структуру — спонтанный могильник побежденных в бою врагов. Однако некоторые детали захоронений, обнаруженных в слоях кургана, заставляют предположить, что в этом месте лежали тела воинов, выступавших на стороне победителей.

«Мы действительно знаем, что они [люди из Телль-Баната] взяли тела мертвых из какого-то другого места, возможно, спустя много времени после этого события, и похоронили их на огромном холме, который виден на многие мили вокруг», – Энн Портер, ведущий автор исследования.

Исследователи отмечают, что мемориал похож на ступенчатую пирамиду Джосера в Египте, за исключением того, что слои памятника сделаны из земли и гипса, а не из камня. Авторы работы определили, что коническая насыпь высотой 22 метра, построена в три этапа. На каждом из этапов строители переносили в это место человеческие останки, иногда представлявшие собой одни только кости, о чем свидетельствует их хаотическое расположение.

Тем не менее исследователи отмечают, что захоронения проводились очень тщательно. Создатели кургана намеренно разделили умерших на отдельные группы. В одну из групп, по-видимому, были включены наездники колесниц, в которые в то время впрягали гибридов лошадей и ослов, который ученые называют «кунга». Фрагменты этих животных были обнаружены в могильниках.

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Глиняные «пули», найденные в могильниках
Фото: Anne Porter
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На фрагментах Стелы Стервятников можно заметить тела убитых людей, сложенных друг на друга
Фото: Anne Porter

Другая группа могла относится к пехоте. Об этом свидетельствуют захороненные рядом с их телами гранулы из глины, которые, вероятно, использовались как снаряды и выпускались из пращи.

«Мы признали, что в захоронениях были отчетливые образцы – пары тел с шкурами непарнокопытных в одной части памятника, отдельные люди с глиняными гранулами в другой», – Энн Портер.

Команда также нашла модель крытой повозки, фигурку, изображающую кунгу, и глиняное колесо рядом с одним из покойных.

«У нас есть свидетельства того, что люди, помещенные в мемориал, не только участвовали в сражении, но и делали это формализованным образом: они были частью организованной армии, разделенной на возчиков и пеших солдат», — пишут авторы исследования.

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