В Сирии нашли древнейший военный мемориал

Международная группа археологов сообщила, что большой курган в Сирии в среднем течении Евфрата представляет собой военный мемориал. Он датируется третьим тысячелетием до нашей эры и, по-видимому, является древнейшим из известных мемориалов.
Могильные курганы, заваленные трупами врагов, хорошо известны в месопотамских письменных источниках. «Их трупы достигнут основания Небес» — такую надпись можно найти на Стеле Стервятников, создание которой приписывается шумерскому царю Эаннтуму, победившему соседний город-государство Умму в борьбе за спорную территорию.
Долгое время археологи предполагали, что рукотворный курган, получивший название Телль Банат («Белый памятник»), представляет собой именно такую структуру — спонтанный могильник побежденных в бою врагов. Однако некоторые детали захоронений, обнаруженных в слоях кургана, заставляют предположить, что в этом месте лежали тела воинов, выступавших на стороне победителей.
Исследователи отмечают, что мемориал похож на ступенчатую пирамиду Джосера в Египте, за исключением того, что слои памятника сделаны из земли и гипса, а не из камня. Авторы работы определили, что коническая насыпь высотой 22 метра, построена в три этапа. На каждом из этапов строители переносили в это место человеческие останки, иногда представлявшие собой одни только кости, о чем свидетельствует их хаотическое расположение.
Тем не менее исследователи отмечают, что захоронения проводились очень тщательно. Создатели кургана намеренно разделили умерших на отдельные группы. В одну из групп, по-видимому, были включены наездники колесниц, в которые в то время впрягали гибридов лошадей и ослов, который ученые называют «кунга». Фрагменты этих животных были обнаружены в могильниках.
Другая группа могла относится к пехоте. Об этом свидетельствуют захороненные рядом с их телами гранулы из глины, которые, вероятно, использовались как снаряды и выпускались из пращи.
Команда также нашла модель крытой повозки, фигурку, изображающую кунгу, и глиняное колесо рядом с одним из покойных.
«У нас есть свидетельства того, что люди, помещенные в мемориал, не только участвовали в сражении, но и делали это формализованным образом: они были частью организованной армии, разделенной на возчиков и пеших солдат», — пишут авторы исследования.